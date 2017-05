In deze 7 cabrio's wil je nu zitten

Plebs zonder airco in huis zullen al gemerkt hebben dat de zomer even vroegtijdig het land is binnen geglipt. Ideaal om even weg te dromen van cabrio's natuurlijk. Waardoor we wel een lijst moesten samenstellen van onze cabrio's van het moment.

Cabrio's, toestellen waarvan je maar enkele weken per jaar spijt hebt ze niet in je bezit te hebben. Deze week is er zo eentje, met temperaturen die een aangenaam gehalte bereiken. Het zorgde er alvast voor dat we op de redactie een rondje 'in welke cabrio heb jij nu zin' deden. Met onderstaande lijst tot gevolg. En omdat we niet geloven dat de éne beter dan de andere is lijsten we zo op afgaande op het steeds oplopend prijskaartje.

Bij deze:

Mazda MX-5

De voorbije dagen al iemand met een MX-5 (oud of nieuw) zien voorbij rijden? Kans is groot dat de chauffeur een glimlach tot achter de oren had. De kleine roadster voelt zich dan ook in zijn element met deze temperaturen. Handen neer de grootste pretmaker van deze lijst en meteen ook de goedkoopste met z'n prijskaartje van 22.590 euro.

Abarth 595C Competizione

We kunnen discussiëren over het feit dat de 500C nu een echte cabrio is of niet. Feit blijft wel dat de Comptezitione 180 pk via een buurmanhatende uitlaat los laat op de wereld. De hooligan van het gezelschap zeg maar. Eentje van 27.240 euro, dat dan weer wel.

Audi TT 2.0 TFSI Quattro

Het buitenbeentje van de lijst. Want hoewel je zou denken dat de TT S hét cabriobeest in de familie is, zijn we duchtig onder de indruk van de TT met de 230 pk sterke Golf GTI-motor aan boord. Samen met Quattro een op en top leutig beest, met Duits prijskaartje (47.400). Wat we daar mee bedoelen? Wel, kijk maar eens naar volgende inzending...

Ford Mustang

Een vleugje 'American Dream' met een knoert van een V8 voorin. Eentje die indruk maakt, zowel op chauffeur als op passanten. Hoewel we liever de coupé hebben, mag er in dit weer ook gerust een cabrio op de oprit worden geparkeerd. Met een prijskaartje van 47.500 euro trouwens het meeste waar voor je geld in deze lijst.

Jaguar F-Type

*Geen fan van Amerika maar wel van de Britten, dan zal je al snel bij Jaguar belanden. Je weet wel, de F-Type! Zelfs in V6-trim goed voor een overdaad aan plofjes en uitlaatgerochel. Dak neer, uitlaat open en knallen maar! O ja, de Brit zet je wel even 76.340 euro terug.

Mercedes S-Klasse cabrio

SLC, SL, C Cabrio, E Cabrio,... Mercedes heeft genoeg cabrio's in haar gamma om gezinnen met Jehova-overtuiging te bedienen. Toch gaan wij voor de S 500 cabrio, een luxepaard dat flaneren naar nieuwe hoogtes brengt. En die 455 pk sterke V8, die nemen we er ook maar even bij. Vanaf 144.232 euro op je oprit. Vakantiegeld zeg maar...

Rolls-Royce Dawn

Heeft je buur al zo'n S cabrio gekocht, dan zal je het niveau wat moeten opkrikken. Kijk, gelukkig is daar Rolls-Royce met de Dawn. Een rijdende living zonder dak met maar één doel; andere wegchauffeurs minderwaardig doen voelen. Het gemak waarmee de Brit dat doet is echter begeesterend. Net zoals het prijskaartje van 335.170 euro trouwens. ouch.

Zijn we nog een top-cabrio vergeten? Laat het zeker weten in de comments!