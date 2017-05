Amerikaan maakt pick-up van zijn Hyundai Genesis

Stel je wil per se met een luxelimousine van Hyundai rond toeren maar je hebt pick-upbloed door je aderen lopen. Dan is deze Genesis Pick-up het antwoord. Een antwoord uit een enge droom, dat wel maar toch het antwoord.

Het is altijd geinig om een oude verroeste Volkswagen Golf of Ford Scorpio te verbouwen tot een totaal ander apparaat. Maar een Hyundai Genesis met amper 2.000 kilometer op de teller ombouwen tot een pick-up?

Gekkenwerk.

Toch is het exact dat wat een eigenaar van zo'n 420 pk sterke limousine deed. Al moet je de man een kans geven om zijn verhaal te vertellen; De nagelnieuwe Genesis was namelijk betrokken in een ongeluk waarbij er nog amper iets over bleef van de achterkant. Waardoor de Hyundai eigenlijk naar de schroot moest. De eigenaar besloot echter de sedan bij te houden en iets uniek te creëren.

Qua denkwerk zit het alvast goed, want wie wil nu niet een nieuwe Genesis met 5-liter V8 omgebouwd zien tot pick-up? Het schort echter aan de uitvoering. Stevig. Want wat traanplaatwerk op de achterkant van de limousine bouwen doet wat afbreuk aan het geheel. Nu ja, de achteruitrijcamera werkt nog als we het zoekertje moeten geloven. Dat is toch al iets, niet?