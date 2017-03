Is deze Mazda CX-5 de ultieme kampeerwagen?

Een nieuwe CX-5 op de markt? Dan kan de kettingzaag in de oude! Hoewel we dat niet meteen aanraden mag het resultaat van Mazda E&T er best zijn. Want geef toe, deze CX-5 kampeerwagen ziet er best aardig uit.

Echt perfect weten wat er hier aan de hand is doen we niet, want ons Japans staat niet meer op punt. Wel weten we dat deze creatie van Mazda Engineering & Technology Co komt, een bedrijf dat niet enkel onderdelen vervaardigt maar ook unieke concepten op de wereld zet. Een Mazda6 cabrio bijvoorbeeld. Deze keer gebruiken ze echter de vorige generatie CX-5 als basis en zetten ze er de hakbijl in. Niet om er een cabrio van te maken, wel een SUV kampeerwagen.

Het resultaat laat zich mooi wegklappen op het dak en eenmaal in slaapmodus kunnen personen tot 1m80 gezellig slapen op het dak van hun Mazda. Binnenkruipen in je slaapvertrek doe je via een schuifdeur (schuifdak?) in het plafond van het interieur.

Zouden jullie hiermee durven roadtrippen?