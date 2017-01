WIN: Duotickets voor Autosalon Brussel 2017!

Er slingert een doos met duotickets voor het autosalon van Brussel rond op onze redactie. En hoewel we die lekker onder onze eigen kerstboom konden leggen delen we ze liever uit aan onze lezers. Zin om gratis met nog één iemand naar het salon te gaan volgende week? Waag je kans!

Nog een week je enthousiasme opkroppen en je kan weer als een wild veulen door de paleizen van de Heizel dartelen tussen al het blinkend metaal. Of als het wat simpeler mag; het autosalon van Brussel ligt weer in het verschiet, van 14 tot 22 januari om exact te zijn. Een evenement waar je als Autofan gewoon moet zijn geweest. Met vrouwlief, manlief, kinderen of grootmoeder. En jawel, Autofans heeft een doos vol duotickets op de redactie liggen!

Winnen? Laat dan via de reacties onderaan (ludiek) weten wie jij zal meenemen naar het salon. En misschien ontvang je binnenkort wel zo'n duoticket in je (digitale) brievenbus!

De wedstrijd loopt tot en met zondag 8 januari 2017, de winnaars krijgen hun ticket woensdag 11 januari 2017 in de mailbox.