Kia is klaar met nieuwe Cee'd, laat ons eerst kwijlen op concept

Omdat gewoon een productiemodel tonen zonder voorafgaande concept zo Daciaans is heeft Kia besloten een ranke stationwagen mee te nemen die de voorbode is van de nieuwe generatie Cee'd.

Hyundai heeft eind vorig jaar haar nieuwe i30 met de wereld gedeeld waardoor Kia stilaan diens broertje, de Cee'd, mag kenbaar maken aan de wereld. Dat zal niet gebeuren op het autosalon van Frankfurt begin volgende maand. Nee, eerst krijgen we nog een op dit moment naamloze concept voor onze ogen, die stijlelementen van de toekomstige Cee'd moet tonen. Want zo gaat dat tegenwoordig, in autoland. Al klagen we niet.

We zien namelijk in het eerste plaagbeeld daarvan een stationwagen die ons bloed sneller doet stromen. Met een lekkere frameloos glaspartij en stoere proporties. Kia noemt het een 'extended hot hatch', waardoor we misschien wel een soort van shooting brake op ons bord krijgen bij de nieuwe generatie Cee'd. Hyundai heeft iets soortgelijks gedaan met de i30, in de vorm van de Fastback.

Sterk bezig, de jongens en meisjes van Kia.