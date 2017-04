Audi Q9 concept, waarom?

Volgt Audi na Mercedes de trend van BMW op? De Audi Q4 en Q8 zullen in 2018 en 2019 in productie gaan en hierdoor vult Audi elk gatje in de markt, van kleine stadswagens tot luxe sedans en gigantische SUV’s. Als de vraag zou circuleren of er nog plek voor meer is zouden de meeste mensen “nee” antwoorden, maar volgens X-Tomi is er steeds ruimte voor meer.

Volgens wie?

X-Tomi is geen DJ uit het Belgische Limburg maar een Hongaarse ontwerper die met het Audi Q9 concept afkomt. De Q9 is de overtreffende trap in elke zin van de Q8 met coupe-achtige daklijn. Meer luxe en meer techniek dan ooit gezien in een Audi, zou in deze Q9 te vinden zijn. Hoogstwaarschijnlijk blijft dit bij een fantasie van een ontwerper omdat Audi geen plannen heeft om boven hun Q8 nog een extremer model te plaatsen. De bouw van de Audi Q8 is voorzien te starten in 2018 en krijgt de proporties van de Q7 maar zal wel vooral breder en lager ogen.