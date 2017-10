Lexus LS+ Concept: Nog meer luxe in Tokyo

Al luxe wat het autosalon van Tokyo betreft. Of zo lijkt het toch. Want ook bij Lexus hebben ze een concept car die de kaart van de top van het gamma trekt.

De LS+ Concept staat voor Luxury Sedan met een plus. Zoveel mag duidelijk zijn. De grote lijnen neemt hij over van de LS, maar Lexus hint ook naar de toekomst van het merk. Niet alleen in het uiterlijk, waar de grille iets excentrieker wordt en de koplampen lasertechniek meekrijgen. Ook in de machinekamer.

alleenrijdend

Het grote nieuws is daar het inbouwen van autonome technologie. Dingen die ervoor zorgen dat je wagen zelf kan rijden dus. Lexus geeft het systeem de naam "Highway Teammate", al komt er niemand extra naast je in de auto te zitten, dat was wat bizar geweest.

In- en uitvoegen, wisselen van rijvak, het kan allemaal zonder inmenging van de bestuurder. Vanuit de Lexus maakt het systeem ook verbinding met een centraal datacenter om ervoor te zorgen dat de wagen altijd over de meest up-to-date informatie beschikt.

Met de presentatie van de LS+ Concept brengt Lexus ook het nieuws dat hun eerste autonome wagen in 2020 op de markt komt.