Fiat Tipo S-Design zit 'm in de velgen

Een Abarthversie van de Fiat Tipo, die moet je niet meteen bij de dealer verwachten. Waardoor je vooral aan je sporttrekken moet komen met uiterlijk vertoon. Laat dat net zijn waar deze Tipo S-Design op in speelt. Kick je op zwarte accenten en 18-duims velgen? Zet maar een stap naar voren!

Met de Tipo vecht Fiat terug een robbertje in de C-segment. Een segment waar niet toevallig serieus wat hot hatchgerief valt te vinden. Toch blijft de Tipo liever aan de zijlijn van sportwedstrijden staan. En hoewel er even patentbeelden opdoken van een Tipo 356 S, komt het in realiteit niet verder dan deze S-Design.

Opsmukwerk zeg maar.

Zo is er een uniek grijze kleur (Metropoli Grey), zwarte accenten rondom en 18-duims velgen. Al zijn die velgen evenwel optioneel. Wat dan wel standaard is? Bi-xenons, Apple CarPlay, Android AutoTM en getinte ramen. Tijd voor die Abarthversie, jongens.