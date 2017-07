Dit is de eerste Tesla Model 3

Tesla is officieel begonnen met de productie van haar kleinste elektrische model. De Model 3 moet het verkoopssucces van de Model S dubbel en dik over doen.

Zoals eerder al aangekondigd, is Tesla dit weekend begonnen met de productie van de Model 3. Het eerste exemplaar daarvan zou naar Ihre Ehrenpreis gegaan zijn, lid van de bestuursraad van Tesla, ware het niet dat hij zijn rechten bij wijze van verjaardagskado afstond aan Elon Musk. Ehrenpreis krijgt nu het tweede exemplaar.

Production unit 1 of Model 3 is now built and going through final checkout. Pics soon. — Elon Musk (@elonmusk) July 9, 2017

En dat gaat nog even verder, want verschillende werknemers van Tesla krijgen een exemplaar ter beschikking zodat de foutjes kunnen worden opgespoord vooraleer de échte klanten ermee gaan rijden. Dat laatste gaat normaalgezien gebeuren vanaf 28 juli, wanneer de eerste 30 stuks zouden moeten worden afgeleverd. Bedoeling is dat Tesla vanaf volgend jaar op ramkoers zit met de Model 3 en er zowat 500.000 exemplaren per jaar van de band zullen rollen. Komt eentje daarvan jouw richting uit?