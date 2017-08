De Renault Twizy, een speeltje van enkele honderden kilo's met amper 16 pk. Zoiets kan toch nooit in staat zijn een 2.5 ton zware last te trekken? Wel, daar ben je fout. Want dankzij de magie van elektrokracht is zo'n Twizy in staat om een Tesla Model X op trailer in gang te krijgen. Stiekem toch wel een knappe prestatie...