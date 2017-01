Deze 914 doet ons smelten

De 914, ooit bedoeld al vervanger voor de Karmann Ghia én 912, maar dat toch helemaal opgeëist door Porsche. Veel mensen weten zelfs niet dat Porsche 914 ooit heeft bestaan, toch zijn er een heftige 118.000 exemplaren van verkocht. De 914 met viercilinder(1.7, 1.8 of 2.0) was een stuk goedkoper dan de 911. Zelfs vandaag de dag kost hij de helft van wat je aan een klassieke 911 kwijt bent. Ok, moeders mooiste is hij niet, en in viercilinder is hij alles behalve snel. Maar als lichte roadster is hij best geslaagd, misschien toch maar ééntje op de kop tikken.