Tesla's Easter Egg

Het is niet zo moeilijk, maar Tesla is toch wel dé autofabrikant met gevoel voor humor. Geen sport+, supersport of racing stand maar een "Ludicrous" modus. We moesten er allemaal eens mee lachen, maar Tesla is toch een verademing in het saaie automotive corporate wereldje. Voor de eindejaarsfeesten gaan ze weer net iets verder, met een paar knoppen kan je jouw Tesla omtoveren tot ware kerstverlichting, enjoy the show.