Jaguar duwt XF Sportbrake naar buiten

Dat Jaguar geen break heeft in het luxueuze segment waar de XF speelt is een kwestie van tijd. De vorige XF had er wel een en die genoot een betrekkelijk succes, dus waarom zouden ze er van deze generatie niet eentje bij doen. Sportbrake is ook nu weer de naam, en Jaguar gooit ons al een zwartwitfoto van het silhouet toe. Meer krijg je te zien op onderstaande video, waar het silhouet wordt gekoppeld aan het tennistornooi van Wimbledon. Britser kan niet. Deze zomer komt de XF Sportbrake de XF berline aanvullen in de catalogus.