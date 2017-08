Wie heeft de snelste hete hatch?

Je zoekt een wagen die klein, snel, betaalbaar maar ook praktisch is? Je houdt van sprintjes aan het rode licht en zet graag een Porsche 911-rijder in z’n ondergoed? Dan is dit filmpje iets voor jou als je zoekt naar een kruisracket in de op één na kleinste klasse. Het deelnemersveld bestaat uit de Audi RS 3, Mercedes-AMG A 45, Honda Civic Type-R, Ford Focus RS en Volkswagen Golf R. Voor ieders wat wils in deze lijst met vierwielaandrijving, voorwielaandrijving, manueel en semiautomatische versnellingsbak. We missen nog eventueel een achterwiel aangedreven deelnemer zoals de BMW M140i of BMW M240i. Op wie zetten jullie je geld?