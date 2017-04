Rij-impressie: Skoda Octavia RS 2.0 TDI DSG 4x4 (2017)

Terwijl de internationale lancering van de reguliere Octavia en Octavia Combi facelift nog in het zonnige Portugal verliepen, transfereren de sympathieke Tsjechen ons in dit geval richting het Oostenrijkse Wenen. Samen met de benzine- en dieselmotorisaties van de RS krijgen we immers ook de gelegenheid de bij ons minder populaire Scout aan de tand te voelen. Maar aangezien de Scout globaal gezien slechts 6% van de verkopen voor zich neemt en de RS 13%, focussen we op die laatste. Zo sympathiek zijn we wel.

Voor de volledigheid vermelden we er wel nog even bij dat de Scout - die standaard met intelligente vierwielaandrijving komt - zich aardig uit de slag trekt op een beperkt maar toch uitdagend offroadparcours. De Scout moet het op Belgisch tarmac echter toch vooral van zijn extra veercomfort hebben. Tenslotte biedt Skoda de avontuurlijke Scout voor het eerst aan met een 140 pk sterke 2.0 TDI, gekoppeld aan een 7-traps DSG. Hup, richting die RS nu.

over naar de rs

Want het moet toegegeven worden, in onze middens hebben we een zwak voor de opgepompte Skoda. Niet in het minst vanwege de dieselmotorisatie die stoere RS-looks mengt met vlotte prestaties. Vanaf 2017 krijg je daar nu ook een opgewaardeerd in- en exterieur bij. Met, jawel, de reeds fel besproken gespleten koplampen. Niet meteen de meest geslaagde facelift, gelukkig zijn er voldoende technische en andere verschillen om potentiële kopers over de streep te trekken.

Optisch is er nu LED-verlichting rondom, een gloednieuw Colombo-infotainmentsysteem met Apple CarPlay van maar liefst 9,2-duim, kregen de stoelen aan de binnen- en buitenzijde nieuwe materialen, biedt Skoda nu een slimme sleutel aan met tot drie verschillende bestuurdersprofielen en zijn er nieuwe comfortfeatures zoals een verwarmd stuurwiel, opklaptafeltjes en twee USB-poorten achterin. Specifiek voor de Octavia RS zijn er dan weer grotere en krachtigere remmen. Gebleven is de verlaagde rijhoogte van 15 mm tegenover de gewone Octavia.

Tractie aub

Terwijl in ons Belgenland zowaar de zon scheen krijgen we in en rondom Wenen net typisch Belgische taferelen te maken. Veel regen en vochtige omstandigheden waar we normaal gezien voor zouden passen, maar die in dit geval van pas kwamen. Zo leren we erg snel dat de standaard voorwielaangedreven Octavia RS’en - zowel benzine als diesel - om grip, maar vooral tractie verlegen zitten. Toegegeven, de karakteristieken van de standaard Bridgestone Potenza’s helpen niet echt, maar vierwielaandrijving zou welkom zijn.

Iets wat pijnlijk duidelijk wordt wanneer we de openbare weg inruilen voor het betere testwerk op de off- en onroad site van Pachfurth, inclusief een natgespoten slalom- en ontwijkparcours met driftovaal en een stukje circuit in het zog van een enthousiaste instructeur. Zelfs met de het ESP op de minst strenge Sport-setting grijpt het nog steeds snel en vrij noodgedwongen in vanwege een gebrek aan tractie en vervelend onderstuur. De RS laakt immers het slimme elektronisch gestuurd mechanisch sperdifferentieel dat onder andere de Golf GTI met Performance Pack siert.

Op vier wielen

Een heel ander verhaal is het achter het stuur van de vierwielaangedreven RS. Alleen jammer dat deze er enkel is in combinatie met de 184 pk sterke 2.0 TDI - en daardoor een valse einddemper achteraan heeft hangen. Volgens Skoda kwam deze uitvoering er enkel op vraag van de klanten en dealers maar stiekem kunnen we ons niet van de indruk ontdoen dat moederhuis Volkswagen liever geen al te directe concurrentie ziet met eigen performance producten. Waardoor de benzineversie de vierwielaandrijving aan zich voorbij ziet gaan.

De 4x4 is zonder twijfel de meest efficiënte maar verrassend ook de leukste. Niet alleen is er de zekerheid van de extra tractie en stabiliteit, ongeacht de omstandigheden, maar met het ESP in Sport-setting is er zowaar sprake van overstuur bij volgas op lage snelheden. Echt wild wordt het nooit maar het geeft deze RS dat tikkeltje welgekomen flair. In hoeverre een 184 pk en 380 Nm sterke TDI de addenda van de RS-badge waard is laten we in het midden, maar in combinatie met de 4x4 is er op zijn minst rijplezier, zelfs op circuit. De motor zelf is niet van de meest verfijnde, noch uitgesproken gretig in de toeren maar presteert nog steeds correct met zijn maximum koppel vanaf 1.750 tpm. Schakelen doe je best bij maximum 4.000 tpm aangezien de fut er dan echt wel uit is. Standaard komt de 4x4 overigens met een zestraps DSG.

Uitrustingsgezicht

Tweewielaangedreven RS’en zijn wat ons betreft net iets meer show dan go zonder opgewaardeerd bandengerief maar dankzij de slimme vierwielaandrijving wint de combinatie heel wat punten terug. Visueel ziet hij er nog steeds goed uit en dankzij de sportieve doch comfortabele sportstoelen krijgt ook het interieur een spannend kantje. De gebruikte materialen gingen er terug op vooruit en algemeen gezien valt er weinig op aan te merken. En hoewel je voor de laatste snufjes nog steeds bij VW moet zijn kom je eigenlijk niets te kort.

Ondertussen is de RS alvast uitgegroeid tot een soort maatstaf met een trouw koperspubliek. En hoewel de facelift mogelijk wat vertering vraagt is het totaalpakket er ontegensprekelijk op vooruit gegaan. Mede daardoor stijgt de prijs voor een RS-model ongeveer 600 euro tegenover zijn pre-faceliftbroertje. Of in totaaltermen; Voor de goedkoopste Octavia RS berline met 2.0 TSI benzine, 230 pk ben je minstens 30.845 euro kwijt, terwijl de goedkoopste diesel met 2.0 TDI 184 pk minstens 31.460 euro kost. Voor de bij ons meer populaire Combi (stationwagen) ben je respectievelijk minstens 31.670 euro en 32.285 euro kwijt. En voor de wat ons betreft beste van allemaal, de 2.0 TDI 4x4 met standaard DSG6 vragen de Tsjechen minstens 34.800 euro. Maar dan heb je gelijk wel een relatief zuinige en praktische wagen die er niet alleen goed uitziet maar ook nog eens in alle omstandigheden presteert en entertaint.

Conclusie

Het totaalpakket aangescherpt tot de koplampen er van in twee spelen, dat deed deze facelift met het RS-derivaat van de Octavia. In stationwagentrim nog steeds op het juiste schoeisel tonnen rijplezier en gebruiksgemak voor een realistisch prijskaartje. Nu nog die 4x4-badge achterop de benzinemodellen krijgen Skoda...