Rijtest: Renault Koleos Initiale Paris (2017)

Naar analogie met Nissan besluit Renault een grotere versie van haar C-segment SUV op de markt te brengen om mee te spelen in het D-segment. Waardoor de Kadjar voortaan niet meer de grootste is bij het Franse merk. Wel de Koleos. Zware kolos of aangename verrassing? We namen 'm alvast mee in de Initiale Paris-topuitvoering.

Wat Nissan te maken heeft met het Koleos-verhaal? Wel, zoals geweten zijn Nissan Qashqai en Renault Kadjar technische familieleden van elkaar en die Qashqai heeft nog een grote broer, de X-Trail. We gaan je dan ook geen twee keer laten raden op welke fundamenten deze Koleos staat want inderdaad, dit is de X-Trail van Renault. Al mag je het niet gewoon een gevalletje 'copy -> paste' noemen. Want hoewel ze techniek van elkaar lenen berijden ze beiden een ander pad. En de Koleos, die moet vooral dienen als vlaggenschip, naast de Talisman. Of de hoogpotige SUV die lading echter dekt?

Sterke afdruk

Renault heeft namelijk een ander 'vlaggenschip' binnen het gamma die in hetzelfde vaarwater zit. Jawel, de Espace. Die tegenwoordig trouwens niet meer door het leven gaat als monovolume maar als gestileerde crossover. Al moet gezegd worden dat op stylingvlak de Koleos niet zwaar onder moet doen. Toegegeven, het lijnenspel is iets doorzichtiger SUV maar de gespierde proporties, dik uitgesmeerde koplampen en naar elkaar lopende achterlichten achteraan geven de Koleos een stevige presence.

Extra dik onderstreept in de Initiale Paris-uitvoering. Met de gekende 19-duims velgen met Eifeltoren-motief (geen grap), led-koplampen en verduisterde ramen. Nee, waar de Espace zijn eigen designpad bewandelt gelijkt deze Koleos nog het meest op een SUV-variant van de Talisman. En ben je fan van de designrichting van die sedan/ stationwagen, dan zal je zeker je heil vinden in deze Koleos. Hij doet de Kadjar zelfs wat als een saai doetje aanvoelen.

één pot nat

Waarmee nog maar eens getoond wordt hoe design de totale perceptie van een auto kan doen veranderen. Want op het einde van de dag is dit een Kadjar in een andere verpakking, niets meer. Nu ja, hij staat op het door Renault en Nissan gedeelde CMF-C/D-platform dat ook haar dienst doet onder de Kadjar, Qashqai, Espace, Talisman, X-trail, Mégane en ga zo nog maar even door. Zelfs de Nissan Pulsar rolt eigenlijk op dezelfde fundament.

Op zich hoeft dat geen probleem te zijn. Alleen kan je jezelf dan de vraag stellen waarom je voor deze Koleos moet gaan en niet voor de Espace. Wel, de reden zijn soms duidelijk maar evenzeer vaak vaag.

Oldschool

Vierwielaandrijving. Zo, het woord is er uit. Want waar je bij de Espace steeds genoegen moet nemen met de kracht op de voorpootjes beschikt de Koleos over vierwielaandrijving. Optioneel uiteraard maar het geeft de Koleos wel een streepje voor bij een beperkt publiek. Dan is er nog het motorblok onder de kap. Waar het grootste dieselgerief onder de kap van de Espace een 160 pk sterke 1.6 viercilinder is met twee turbo's, krijgt de Koleos de beschikking over 175 pk uit een 2-liter turbodiesel. Ken je die mensen die zeggen dat een SUV vierwielaandrijving en een 'grote' motor nodig heeft? Wel, die voelen zich helemaal thuis in de Koleos.

Het maakt dat de grote Renault vooral als een oldschoolpakket aanvoelt. Zonder futuristische vierwielsturing zoals bij de Espace of automaat met dubbele koppeling. Nee, de topversie van de Koleos rooit het met een CVT-automaat. Waar meteen de keerzijde van de mediale duidelijk wordt...

Plomp

We moeten er namelijk niet naïef over doen, deze Koleos is niet in elkaar geschroefd met de West-Europese markt in het achterhoofd. En dat voel je links en rechts. Zo komt hij vrij plomp voor de dag. Mede door het hoge gewicht van dik 1.7 ton en een nogal luidruchtig blok dat dankzij de CVT-automaat zijn werk niet echt kan maskeren. Het is alvast iets dat we niet meer gewoon zijn van het Renault van tegenwoordig.

Weinig klachten over het weggedrag, dat wel maar het voelt allemaal nogal wat inspiratieloos aan. Waardoor je de Koleos vooral moet zien als een gebruiksvoorwerp, zoals een pick-up en dat is zonde, gezien zijn knappe styling. Al countert 'ie dat wat door z'n comfort en riante binnenruimte. Achterin kan je evenwel minder kwijt dan in de Espace. Specifiek kan je 441 liter achterin de Koleos kwijt. Dik 200 liter minder dan in de Espace. Gooi je zitrijen neer, dan strandden beide rakkers op een zo goed als gelijk aantal (2.035 liter).

Alle snufjes

Waar we Renault dan weer wel een pluim moeten geven is dat er niet wordt gespaard op uitrusting. Zo heeft de Koleos alle strijdwapens aan boord. Van geventileerde stoelen voor (en verwarmde achter) over het gekende rechtopstaande infotainmentscherm en een knoert van een panoramisch dak. Het is een aangename cabine om in te vertoeven, dat staat buiten kijf. Daarom is het dan ook zo'n doodzonde dat het rijgedrag zo agrarisch over komt.

Hoe Renault dat goed probeert te maken? Met de prijs. Het is te zeggen, voor een 4x4 Koleos in Initiale Paris uitvoering leg je 44.150 euro neer. Zo'n 3.500 euro minder dan voor een Espace met voorwielaandrijving in Initiale Paris-tenue. Alleen voelen we ons in zo'n Espace de koning te rijk en dat gevoel hebben we niet in de Koleos. En dan, dan is er nog de straffe concurrentie uit een andere stal; Skoda Kodiaq, Peugeot 5008 en Nissan X-Trail om er maar een paar te noemen. Waardoor de Koleos geen gemakkelijke strijd aan gaat.

Conclusie

Een knappe verschijning in het segment, deze Koleos maar dat zijn ongeveer al zijn concurrenten. Waardoor hij moet uitpakken met serieus wat andere kwaliteiten om de leider van het pak te worden. En die kwaliteiten ontbreken spijtig genoeg wat. Ruimtelijk, dat wel maar het zoutloze rijgedrag haalt het comfort wat naar beneden. Waardoor je al voor z'n 4x4-kwaliteiten moet vallen. Al bieden ook concurrenten dat aan. Je begrijpt het al, de Koleos is eentje die vooral braaf mee in tred loopt met wat er op de markt is. Toch maar zo'n Espace?