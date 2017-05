Rijtest: Skoda Kodiaq TDI (2017)

Voor het eerst in het leven van Skoda is er een SUV. Eentje die je niet moet aanspreken met "Scout". We gingen na of de wagen in het nieuwe segment de waarden van Skoda in het hart blijft dragen.

Bij Skoda speelden ze al langer met het idee om een zevenzitter in het gamma op te nemen. Alleen was de vraag: in welke vorm? Die vraag komt de Skoda Kodiaq nu beantwoorden.

Want pakweg tien jaar geleden zou het antwoord op bovenstaande vraag nog een MPV geweest zijn. Vandaag de dag is dat een slecht idee, als je ziet hoe die markt stukje bij beetje afbrokkelt in het voordeel van de SUV's. Dat zien ze ook bij Skoda en daarom is de keuze voor een SUV voor de hand liggend.

propere lei

Kijk eens goed in de geschiedenis van Skoda. Daar zie je - op de Yeti en wat Scout-modellen van de voorbije jaren na - geen echte offroadmodellen in het aanbod zitten. Deze Kodiaq breekt wat met de traditie van de sjieke berlines uit de vroegere jaren, maar hij breekt evengoed met de traditie van budgetmodellen waarmee Skoda zich weer in de markt werkte. Een nieuwe stap dus in de geschiedenis van Skoda.

Maar wat leveren ze hier dan? Wel, het antwoord is zo eenvoudig, ze bieden een grote SUV met veel ruimte aan een schappelijke prijs. Hebben we nu de conclusie al op voorhand verklapt? Misschien. Maar lees toch vooral verder.

Skoda kan niet alleen in de SUV-markt op een propere lei beginnen, ook in de VAG-groep doen ze dat. De Kodiaq mag zich profileren als een grotere Tiguan aan een schappelijke prijs, Skoda gaat Volkswagen vooraf wanneer het gaat over de introductie van een middenklasse SUV met plek voor 7. En dat is niet de gewoonte, want meestal mag VW uitpakken met de nieuwigheden, waarna de andere merken mogen overnemen.

Uiterlijk mochten de designers zich verdiepen in het Skoda-lijnenspel. De scherpe vouwen blijven aanwezig, net als de typische Skoda-grille met chroomomranding. Achteraan krijg je dan de spits toelopende achterlichten, waardoor de link met andere Skoda-modellen nooit ver weg is. Toch oogt het geheel nooit plomp.

ruimte te over

Als je instapt, verwart het interieur je waarschijnlijk. Je ziet wel het vertrouwd aandoende stuurwiel van Skoda, maar de middenconsole ziet er veel sjieker uit dan je van je Skoda zou verwachten. Een klasse hoger, okee, maar de jongste versie van het infotainmentsysteem, de pianolak accenten en de om maar wat te zeggen goed uitgetekende verluchtingsmonden zorgen mee voor de hoge dunk van de afwerking. Toch voor de zichtbare delen, Skoda gebruikt de handige truuk om de onderdelen die niet direct in het oog springen uit minder hoogwaardig spul te maken. Maar goed, hier willen we wel een tijdje in doorbrengen.

En dat doen we ook. De reis gaat over de landsgrenzen maar is allesbehalve vermoeiend. De geluidsisolatie zit hier goed, je hoort de motor enkel onder zwaardere belasting. Ook achterin is het aangenaam toeven. Zelfs op de derde zitrij - een setje uitklapbare zetels in de kofferruimte - kan je je kinderen gerust laten plaatsnemen. En dan blijft er nog wel wat kofferruimte over. Heb je die twee laatste plekjes niet nodig, dan kan je wachten op de kleinere Karoq, de opvolger van de Yeti. Zoek je dan weer een Superb op hoge poten, dan ben je bij de Kodiaq aan het juiste adres.

Onder de kap van onze test-Kodiaq vinden we een 2.0 TDI met 150 pk. Die motor is bekend uit de rest van de Duitse stal, en kan ook hier de nodige adelbrieven voorleggen. Vooral laag in toeren stelt de wagen niet teleur. Dat je met deze diesel niet zwaar in de buidel moet tasten aan het tankstation, is voor de hand liggend.

Een reus kan je niet dartel laten lopen, hoe hard je ook je best doet. Dat is ook het devies bij deze Kodiaq. Hij rijdt aangenaam en comfortabel, dat wel. En voorspelbaar mag je zijn rijgedrag ook noemen, maar verwacht van deze kolos niet dat hij je als een rallypiloot op je bestemming afzet. In dat opzicht is de keuze voor de adaptieve ophanging ook wat geld overboord gooien, want nooit merk je echt het verschil in de opeenvolgende instellingen, terwijl de DSG-bak zich ook in normale modus vlot uit de slag trekt. Dat die bak wel zijn eigen nukken heeft in de Kodiaq, merk je aan de soms brute manier waarop de wagen in gang schiet als je het gaspedaal bedient.

koopje doen

Als ik aan omstaanders vertel dat de Kodiaq die voor hun neus - en op onze foto's - staat een prijskaartje heeft van zowat 50.000 euro, dan krijg ik ongelovige blikken toegeworpen. Een Skoda is tegenwoordig lang niet meer de prijzenpakker die het vroeger was, al is dat relatief. Stel maar eens een concurrentiële zevenzits SUV samen die je voor hetzelfde bedrag meekrijgt. Een Peugeot 5008 komt wat in de buurt, een Ford S-Max misschien ook, maar dan praten we over de uitlopers van de MPV. Wil je een zevenzits SUV, dan krijg je vooral de premiummerken op je bord. Een dikke Mercedes GLS, een Audi Q7. Overigens moét je je Kodiaq niet over de 50.000 euro tillen, dat doe je alleen als je de volledig uitgeruste versie wil; een 1.4 TSI met 125 pk is er al vanaf 27.120 euro.

conclusie

De belangstelling op het autosalon voor deze SUV toonde het al aan, de mensen wachtten op een SUV van dit genre in het Skoda-gamma. Skoda maakt dankbaar gebruik van de jongste technologieën uit de groep om een aantrekkelijk voertuig neer te zetten. Aantrekkelijk is ook alweer de ruimte die je mee krijgt, een argument waarmee Skoda de laatste jaren geregeld mee uitpakt. Simply clever.