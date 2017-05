Rijtest: Ford Kuga Ecoboost (2017)

De Kuga is gefacelift, en hij is Amerikaanser dan ooit. Of toch niet?

Eigenlijk niet helemaal. Ford is er wel geslaagd om de trend te doorbreken dat facelifts tegenwoordig enkel maar een extra streepje in de voorbumper omvatten. Zo krijgt de Kuga een heel nieuw vooraanzicht, dat hem dichter bij de Edge brengt en zelfs een klein beetje Mustang geeft.

Maar niet alleen het front veranderde. Ford gaf de Kuga ook de nieuwe Vignale-kuur, al gaat het daar niet om bij deze test. Wel rijden we de ST-Line, de sportiever ogende Kuga zeg maar. Met gespoten skirts en een ophanging die 10 milimeter lager bij de grond ligt. Waarom je een SUV zou verlagen, dan gaan we echter nooit begrijpen.

Die verlaagde ophanging verandert volgens Ford verder niets aan de rijeigenschappen van de Ford Kuga. Die blijven dus nog altijd lekker strak en snedig, vooral voor een SUV maar wel in de verwachtingen van een Ford. Snediger is hij wel, die ST-Line. De bochtjes dienen zich met iets meer verwachting aan, en de besturing lijkt ons vrij dynamisch.

driemaal sync

Niet alleen uiterlijk vertoon dus, die vernieuwde Kuga. Maar ook qua technologie is Ford erop vooruit gegaan. Het SYNC-infotainmentsysteem, van de derde generatie tegenwoordig, is alweer iets gebruiksvriendelijker dan voorheen, al hebben we nog altijd moeite met de touchscreenbediening en dan vooral met de manier waarop je je pols moet laten rusten bij de bediening van het erg verticaal gepositioneerde scherm. Goed, dat zijn details. De bediening is intuïtiever dan bij de vorige generaties, met de belangrijkste bedieningen onder een fysiek aanwezige knop.

Kijken we verder dan het scherm, dan zijn er eigenlijk niet zoveel wijzigingen in het interieur. Het beknopte stuur voelt vertrouwd, het pronkige pookje prijkt nog altijd in aluminium afwerking. De afwerking veranderde niet, zodat je bij deze Ford Kuga nog altijd met een sterkere concurrentie zit op dat vlak. Die gaat ook met de prijzen lopen op vlak van laadruimte, met 456 liter bagageruimte wint Ford in deze klasse niet de hoofdprijs. Met achterbank neer krijg je 1.603 liter weggeborgen.

EcoBoost bevestigt

Onder de kap van deze Kuga ST-Line kregen we een 1.5 EcoBoost met 150 pk. Die brengt niets nieuws onder de zon, en zet zijn leven gewoon verder in deze facelift. Ook de manuele versnellingsbak is geen nieuwigheid, al verkiezen wij de vlotheid ervan nog altijd boven de PowerShift automaat die Ford ook aanbiedt op deze Kuga. De echte nieuwigheden zitten in de 1.5 TDCi met 120 pk, al moet je daar even zelf voor naar de dealer.

conclusie

Het gebeurt niet vaak, maar de facelift heeft deze Kuga een stuk beter gemaakt. Uiterlijk ziet hij er een pak interessanter uit, binnenin doet vooral de vernieuwde technologie zijn duit in het zakje. Zo lijkt het alsof hier een compleet nieuwe Kuga voor onze neus staat, terwijl de wagen toch al een aantal jaren vrolijk op de Europese wegen rondrijdt. De extra uitrustingslijnen zorgen voor vers cliënteel, al is de vraag of je die op deze manier van de duurdere concurrenten kan weglokken.