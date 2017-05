Rij-impressie: BMW 5 Reeks Touring G31 (2017)

Drie, vijf en zeven, de drie pilaren van de jaren 90. Voor de eeuwwisseling was de line-up van BMW dan ook even helder als het bureau van iemand met een lichte vorm van dwangneurose. Gaandeweg raakte het werkblad echter overspoeld met producten. Tegenwoordig een twintigtal trouwens. De kans is dus reëel dat tijdens het maken van platgeslagen SUV’s met 575 pk – we kijken naar jou X6 M – en voorwielaangedreven MPV’s – ontsnappen doe je niet 2 Active Tourer – BMW haar pilaren ergens op de rand van het bureau uit het oog heeft verloren. Wel, de 5 Reeks Touring is hier om het tegendeel te bewijzen.

Belgische houdbaarheidsdatum

BMW had namelijk de fout kunnen maken om de lange Fünfer een hippe dalende daklijn te geven of een scherp afgesneden koffer. Dat doen ze echter niet, waardoor de Duitsers kiezen voor een duidelijk vormgegeven stationwagen. En toegegeven, dat maakt wel dat de nieuwe heus niet zo revolutionair oogt ten opzichte van de vorige. Maar daar tegenover staat wel dat ze niet plots een derde van de kofferruimte moeten inboeten of dat het zicht naar achteren onbestaande is door een petieterige raampartij die het design ten goede komt.

Belgisch designer Pascal Tanghe kreeg dan waarschijnlijk ook duidelijk richtlijnen; 'Maak 'm zoals de vorige maar dan wat frisser en o ja, het raampje van de koffer moet nog steeds apart open klappen.' Een uitdaging binnen strak bepaalde parameters dus. Of er op het design nog eens een houdbaarheidsdatum van 8 jaar plakt? Het antwoord daarop zullen we in 2025 waarschijnlijk naar elkaar SnapTweeten via een in onze hersenen geïmplanteerde Facebook Messenger-chip.

Marsmannetje

Tot dan moet je alvast onthouden dat de nieuwe 5 Touring 36 milimeter groeide in lengte waardoor inzittenden voor en achter op z'n minst royaal zitten en je in de koffer een klein reistasje meer kwijt kan, of een brave Jack Russell, afhankelijk van je koffernoden en keffernoden. Daarnaast is het interieur vooral een verborgen techfest. In die zin dat het allemaal wat hetzelfde oogt als voordien maar onderhuids technologie herbergt die je ook in de 7 Reeks kan vinden. Denk dan aan gesture control waarbij je met je vingers in de lucht acties kan uitvoeren - toegegeven, tot nog toe een gimmick maar in de toekomst waarschijnlijk de norm -, een herwerkt infotainmentsysteem met aanraakscherm (eindelijk) en zelfs de mogelijkheid om muziek te streamen via Deazer en Napster via een ingebouwd systeem.

Bedenk het en de Vijf kan het, zolang je maar in je buidel wil tasten. Een sleutel waarmee je de wagen op afstand uit parkeervakken kan laten rijden in één lijn? Jep. Een 360° camerasysteem dat je tijdens het rijden (op lage snelheden) via gesture control kan draaien waardoor je de wagen als in een soort van Playstationgame digitaal in het echte landschap ziet staan? Jawel. Pakte de eerste 5 Reeks destijds uit met meer technologie aan boord dan de Apollo 13, dan heeft de nieuwe genoeg tech in het schip om op de maan een nieuwe kolonie te starten. Wel even een ademmaskertje voor je Jack Russell meenemen dan.

Voortreffelijk

Het maakt evenwel dat BMW de laatste generaties het wapen wat van schouder aan het wisselen is. Want echt snedig rijden doet de 5 Reeks al even niet meer. Een korte stuurratio en sportieve geometrie van de ophanging moeten plaats maken voor meer comfort en de ontwikkeling van eerder genoemde technologieën. Een heikel punt voor de puristen, niet voor de gemiddelde koper die er dagdagelijks mee in de file staat. Extra in de verf gezet door het feit dat België het vijfde belangrijkste land is op wereldniveau voor de 5 Reeks Touring.

Je kan dus in een hoekje zitten mopperen dat BMW's van vandaag niet meer rijden als de BMW's van weleer of je kan omarmen dat de jongens uit München tegenwoordig richtig een ander doel varen. Want je kan in bochten wringen hoe je wil; de 5 Touring rijdt voortreffelijk. Met een uitstekende demping, gretige motoren - wij reden de 20d en 30d - en een feilloze 8-trapsautomaat van ZF. Enkel bij vlotter rijgedrag merk je dat de 5 Touring geen pluimpje is. Al maskeerde onze testexemplaren dat wat door de achterwielsturing. Jawel, dat heeft hij ook.

Voor de fleet

Sportiviteit wordt dus tegenwoordig bij de 5 vooral ten berde gebracht door het optionale M-pakket. Waarmee we via een wel gelegde ezelsbruggetje bij de prijzen van de 5 Touring aankomen. 50.350 joekels vraagt BMW minimaal voor de 20d-uitvoering met 190 pk en manuele zesbak. Lid van de anti-schakelbrigade, dan moet je nog eens 2.300 euro neerleggen voor de Steptronic 8-traps automaat. En hoewel navigatie dan wel tegenwoordig standaard mag zijn, is de optielijst lang en prijzig. Head-updisplay? 1.400 euro. Hippe displaysleutel? 300 euro. Wil je dat die sleutel van op afstand je wagen uit een parkeervak kan rijden? Dan mag je nog eens 575 euro neerleggen.

Geld voor onnodige snufjes, we geven het toe. Al mag je ook briefjes neerleggen voor vaak normale uitrustingen. Leeslampjes achteraan? 410 euro. DAB-radio? 460 euro. Achteruitrijcamera? 500 euro. Enfin, het moet niet gezegd worden dat je al snel 60.000 euro op de teller ziet verschijnen. Een prijzenpolitiek die ze trouwens ook bij concurrent Mercedes E-Klasse hanteren. Waardoor de 5 Touring meer dan ooit een fleetwagen is. Niet dat dit ooit in de weg van zijn succes heeft gestaan...

Conclusie

Crossovers en SUV’s mogen tegenwoordig dan wel de plak zwaaien, ze kunnen nog altijd niet tippen aan een praktische stationwagen. Laat dat net zijn waarom de 5 Reeks Touring uitblinkt. Geen rariteit, gewoon perfect in zijn normaliteit. Op dynamisch vlak niet meer de uitschieter in zijn segment maar wel een showcase van comfort en technologie. Eentje om - afhankelijk van je ingesteldheid - te omarmen of net van je weg te duwen dus.