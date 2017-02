Rijtest: Skoda Octavia facelift 2017

Skoda vloog zowat half de wereld naar Portugal voor de vernieuwde Octavia, waarom zo veel moeite voor een nieuw stel koplampen? Wel, de Octavia ging in 2016 zo maar even 436.000 keer over de toonbank, sinds 1996 zijn er al 5 mln exemplaren van verkocht. Daarbij zou de Octavia Combi de best verkochte station van Europa zijn, reden genoeg niet?

koplampengate

Laten we de koe bij de horens nemen en dé vragen op ieders lippen beantwoorden. Die koplampen, zijn die echt zo lelijk in het echt en waarom moesten ze veranderen? Ten eerste, neen, bij normaal daglicht vallen ze veel minder op dan bij de onrealistische persfoto's. Het waarom daarentegen heeft wat meer uitleg nodig. We moesten het op de voorstelling doen met interieur designer Jan, een exterieur ontwerper was er niet, maar Jan wist meer dan zijn mannetje te staan toen hij werd overvallen door een coalition of the willing van Belgische, Turkse en Deense autopers. De nieuwe koplampen hebben twee doelstellingen. Ze moeten in de eerste plaats de Octavia een eigen gezicht geven in de Skoda range. Iets waar we eerlijk gezegd veel begrip voor hebben gezien de eenheidsworst bij sommige Duitse premiummerken. In de tweede plaats moet het het smoelwerk van de Octavia aanzienlijk verbreden.

het bredere smoelwerk

Met de opdeling van de koplampen zou de gril veel breder tonen, dit in combinatie met de grotere luchtinlaten onderaan en de Octavia zou meer présence moeten afdwingen op de weg. Het is een uitleg en Jan deed zijn best om ons te overtuigen. We geloven het, maar onze mening blijft onveranderd. Het blijft een vreemd zicht en de pre-facelift was gewoon mooier. Ze hebben dit bij de vorige Octavia ook al eens gelapt, zou er een strategie achter zitten? Tijdens de persconferentie hoorden we in een zwaar Duits accent de zinnetjes "value for money" en "technology of higher segments" vallen. Nu, in onze ervaring zijn dat exact de zaken die mensen onthouden van het merk Skoda. Aangezien marketing start bij het product, zullen ze toch de juiste creatieve brains hebben daar op de Tsjechische ontwerpafdeling van Skoda. Verder is er buiten de lampen(in optioneel full-LED) niets noemenswaardig veranderd. Echt nodig was dat niet, de Octavia zat nog altijd fris in zijn jasje.

vingers

Binnenin is het nu ook geen fluwelen revolutie. Het blijft allemaal heel sober, maar dat helpt wel bij het algemeen kwaliteitsgevoel van de Tsjech. De grootste veranderingen vinden we in het infotainmentsysteem en het klokkenspel. Bij beiden hebben we toch onze bedenkingen. De klokken zijn opgeleukt, maar we denken niet dat dat de leesbaarheid ten goede komt. Het infotainmentsysteem is één groot touchscreen geworden. Leuk in een Tesla, maar in een Skoda zitten we er niet meteen op te wachten. Geef ons maar wat basis draaiknoppen in plaats van overal te moeten "pinchen" en vettige vingers achter te laten.

old school

Voor het infotainmentsysteem koopt natuurlijk niemand een Skoda. Nee, deze Tsjech blinkt, net als zijn broers, uit in ruimte. De 4,7(!) meter lange "C-segmenter" benut elke millimeter zodat je voor de sedan aan 590 en voor de combi aan 610 liter bagageruimte uitkomt. Doe je de zetels naar beneden wordt het helemaal krankzinnig met respectievelijk 1580 en 1720 liter aan kofferruimte. Jawel, zelfs een gigant als de Volvo V90 kan niet op tegen de bescheiden Octavia in sedan vorm. Betalen de achterpassagiers dan de prijs? Integendeel, het is niet zo extreem als in de Skoda Superb, maar er is beenruimte zat. Ook de zetels zaten voortreffelijk, al is dat niet helemaal eerlijk want ze hebben ons alleen in lederen zitmeubilair laten rijden. De Octavia heeft geen coupélijnen en is geen lifestyle combi, het is gewoon een old school sedan of break, zelfs het zicht rondom komt dat ten goede.

overbodige optie

In de Superb zat het al, maar nu heeft het Dynamic Chassis Control(DCC) zijn weg ook naar de Octavia gevonden. We kunnen hier klaar en duidelijk over zijn. Laat de optie voor wat het is en steek je geld voor ons part in een open dak. De wagens zonder DCC stuurde wat ons betref beter dan de "Normal" stand op de DCC wagens. Zonder adaptief onderstel krijg je een basissturing die tussen de DCC-standen "Sport" en "Normal" zit, en dat is een ideale mix. Verder valt er weinig af te dingen om het rijgedrag van de Octavia. Hij is duidelijk op comfort afgestemd. De wagen zal snel gaan overhellen, maar je krijgt er een zachte snelwegrit voor terug. We denken niet dat Octavia rijders iets anders gaan verwachten. Diegenen die dat wel doen zullen hun plezier bij de RS versie van de Octavia moeten gaan zoeken.

motoren te over

Op vlak van motoren krijgt de Octavia een heel gamma uit de Volkswagen stal. Vroeger werd Skoda nog wel eens op motorisch vlak achtergehouden(denk maar aan de pompverstuivers), maar dat is niet meer aan de orde. Dieselen kan met de 1.6 TDI in 90 of 115 pk en de 2.0 TDI in 150 en 184 pk. Bij die laatste is vierwielaandrijving optioneel. Wij reden met alle versies en de conclusie lijkt misschien verrassend. De 1.6 TDI in 115 pk hoort veruit het best bij de Octavia, hij is meer dan vlot genoeg voor de lichte((1305 kg voor de Combi) Skoda en maakt daarbij nog eens het minste lawaai. Hetzelfde verhaal bij de benzinemotoren. Daar kan je kiezen uit de 85 pk sterke 1.2 TSI, de 115 pk sterke 1.0 TSI driecilinder, de 150 pk sterke 1.4 TSI(die binnenkort wordt vervangen door de 1.5 TSI) en de 180 pk sterke 1.8 TSI. Wederom zouden we de lichtste versie laten liggen en voor de 1.0 TSI gaan. De 1400 en 1800 zijn wat ons betref overbodig. Net zoals bij de 1.6 TDI en 2.0 TDI was de 1.0 TSI stiller dan de 1.4 TSI en hij klinkt daarbij ook nog eens veel sportiever dankzij een cilinder minder. Zowel de aan te raden 1.6 TDI als de 1.0 TSI sprinten in een zeer respectievelijke 10.2 seconden naar de 100 km/u. De Octavia weet gewoon weinig gewicht in de schaal te leggen. We hebben het niet kunnen meten maar ons gevoel zegt wel dat er op geluidsisolatie een beetje gewicht gespaard is. Verder zijn ook de DSG-automaten beschikbaar, dat op de 1.6 TDI, 1.0 TSI, 1.4 TSI en 1.8 TSI in 7-traps en de 2.0 TDI in 6-traps. De DSG transmissies reageerden in het verleden niet altijd even soepel op het gas, maar daar was niets van te merken bij de test(1.6 TDI en 2.0 TDI).

conclusie

Tja, dat de Octavia een belangrijk model is voor Skoda moge duidelijk zijn. Verwacht niet het meest gesofisticeerde dashboard of eindeloze optiemogelijkheden, maar bescheiden degelijkheid en zeeën ruimte. De Octavia biedt meer koffer- en beenruimte dan de meeste wagens in een segment hoger. Combineer dat met moderne Volkswagen motoren en een comfortabel onderstel en de Skoda rijder kan eigenlijk niet meer op zijn wenken bediend worden.