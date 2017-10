Rijtest: Porsche Panamera 4 E-Hybrid (2017)

Dat een eerste kennismaking met een nieuwe Porsche meteen in een hybridevariant zou zijn, je zou het tien jaar geleden niet durven dromen. Toch is dat het geval voor ons met de tweede generatie Panamera, die we meteen meenemen als 4 E-Hybrid. Welkom in de toekomst.

Porsche heeft met zijn Macan en Cayenne heel wat Porsche-puristenharten pijn gedaan en de eerste generatie Panamera, die kreeg ook behoorlijk wat kritiek over zich heen. Toch zijn het net Panamera en co die de verkoopcijfers van het Duitse sportwagenmerk de laatste jaren een serieuze boost hebben gegeven. En Porsche, die gaan nog een stap verder, door de komende jaren fel in te zetten op de verhybridisering van haar gamma, met alle ecologische en fiscale voordelen van doen. De nieuwe Panamera moet alvast de trendsetter worden. Met een Turbo S e-Hybrid met 680 pk als eco-vlaggenschip Wij gingen echter op pad met de meer toegankelijke' 4 E-Hybrid. Al is 462 pk niet echt inboeten. Toch?

Panamera 2.0, of wat dacht je?

Wel, staar je hem frontaal in de koplampen dan vallen die uiteraard meteen op. Een andere vorm en LED-spots. Dan kijk je verder naar de bumper en motorkap. Zet je de vorige er even naast dan zie je plots een immens verschil. Deze generatie ziet er zeer sportief uit en helemaal in lijn met de 718- en 911-reeks. Het grootste pijnpunt werd ook onder handen genomen, want het 'zittende hond-effect' achteraan behoort ook tot het verleden. Waardoor we - jawel - kunnen zeggen dat de Panamera eindelijk een knappe vierdeurs is geworden. En dan ben je nog niet ingestapt....

technologisch comfort

Achter het vulkanisch grijze omhulsel zit een - excuseer ons voor het enthousiasme - prachtig zwart/krijt-kleurig lederen interieur. Een knappe combinatie die heel wat minder saai dan zwart-grijs-wit klinkt. Het nieuwe stuur met enkele simpele knopjes en draaiwieltjes, de typische analoge toerenteller met aan beide kanten grote info-displays, dit is heerlijk. Dan heb je het immense 12-duim scherm nog in de middenconsole. Porsche noemt het geheel de Porsche Advanced Cockpit en de Direct Touch Control. De mogelijkheden laten niets aan het toeval over. Elke moderne functie, hij heeft het.

Soms zelfs té modern. En dan verwijzen maar graag naar de ventilatiemonden die aangestuurd worden door te swipen op een display. Nee, niet om ze harder of zachter te laten blazen, wel om ze van richting te doen veranderen! Ziet er cool uit, werkt alles behalve intuïtief. Achteraan tussen de stoelen tegenwoordig evenzeer een digitaal scherm, zodat je ook vanachteren de media kan bedienen.

De gehele stijl van het interieur is modern, high-tech en vooral knap om naar te kijken. Niet iedereen is van fan van touchbedieining en het weglaten van fysieke knoppen. In de moderne Porsche kan je niet anders meer. Gelukkig moet je nog steeds écht drukken op de knoppen om een actie door te voeren en zal je met je voorarm geen accidentele knoppen gaan bedienen.

Motorisatie

De technische details van de motorisaties gaan we je besparen, er is nog meer dan genoeg te zeggen over de E-Hybrid zelf. Deze Panamera 4 E-Hybrid is net zoals de 4S E-Hybrid, voorzien van een 2,9 liter grote V6 biturbomotor. Goed voor 330 pk. Stevig cijfer al, al stopt de pret daar niet natuurlijk, want de benzinedrinker krijgt hulp van een elektromotor. Eéntje die op zichzelf 136 pk weet op te wekken. Combineer je beide bronnen dan kom je neer op 462 pk en - belangrijker - 700 Nm koppel, waarvan een stevige scheut instant-elektrokoppel.

In de praktijk? Geweldig. Vanuit stilstand is de Panamera énorm snel weg. Daarvoor hoef je niets gek te doen met de schakelaar aan het stuur of launch control gepruts. Gewoon vol op die gas vanaf het groen is. Zelf ben je dan al 50 meter ver voor de andere voorbij jouw startplaats is. Absurd maar mogelijk dankzij de vierwielaandrijving en hybride technologie. 0-100 km/u? Amper 4,6 seconden. Voor een kar van 2.170 kg. Pas bij 278 km/u houdt hij het voor bekeken. Het Duits Gentleman's Agreement? Porsche moet er niet van weten.

Maar ook zuinig?

Even korte metten maken: Jazeker en hij gebruikt zijn batterij ook een pak efficiënter dan pakweg een Toyota Prius. 50 km elektrisch bereik? Dat is effectief 50 kilometer bollen. 100% elektrisch rijden tot 140 km/u? De lithium-ion accu van 14 kWh heeft er geen moeite mee. De Panamera heeft een uit de 918 Spyder afgeleide PCM-knop aan het stuur. Daarmee selecteer je één van de 6 rijmodi gaande van E-Power (volledig elektrisch) tot Sport Plus (maximaal boendervermogen). Al is er ook de Hybrid Auto-stand, die alles achter de schermen voor je regelt.

Al die spielerei kan je je op enkele dagen wel eigen maken. Naargelang je traject zal je dan wel of niet de nood hebben om de Panamera thuis of op het werk op te laden. Lieten we de elektrokracht voor wat het is en reden we de Panamera op pure V6-power, dan reden we 8,8 l/100 km bij elkaar. Op zich niet slecht natuurlijk voor een dik 2-ton wegende sedan met +300 pk. Stekker je, dan daalt dat verbruikt naar een theoretische 0l/100 km... in een Porsche.

Van Wolk naar circuit

De nieuwe Panamera is vooral meer dan ooit een alleskunner. Rij je rustig, rij je sportief, rij je als een halve gek van Hasselt naar Adenau en terug, de Duitser past zich aan en je hebt werkelijk het beste van twee werelden. Aan de éne kant een premium luxewagen die op wolken lijkt te toeren, de andere kant van de PCM-knop toont echter een pure sportwagen die zijn gewicht en formaat bijster kan verstoppen.

Dat de hybrideversie meteen ook nog eens de meest logische keuze in het aanbod lijkt, we hadden nooit gedacht dit te zeggen bij een Porsche. Om ons misschien een vleugje credibiliteit te geven; de S E-Hybrid is waarschijnlijk nog beter met z'n V8. Toch nog een pijnpuntje dan? Het remmen blijft een probleem bij hybride-Porsches, met wat rare feedback en in ons geval trilling in het pedaal van de aandrijflijn. Al kan dat enkel op ons testexemplaar een probleempje zijn.

prijzen

Een Panamera heb je vanaf 93.872 euro. Deze Panamera 4 E-Hybrid staat op de derde trede van een 9-traps duurder wordende ladder. Wil je een rijkelijk uitgerust exemplaar, dan tik je al snel 142.695 euro aan. Net zoals ons testexemplaar, dat voor net geen 30.000 euro aan opties meezeulde. Tussen die opties vind je onder meer het panoramisch dak, LED koplampen, 21-duims velgen, zetelventilatie, adaptieve cruisecontrol en 14-weg-comfortstoelen.

Concurrentie? Goh, die moet je gaan zoeken in de Mercedes S-Klasse, BMW 7 Reeks of Audi A8. Capabel gerief maar geen Porsche natuurlijk. Grootste concurrent is misschien nog de net gelanceerde Panamera Sport Turismo uit eigen stal. Die nog lekkerdere looks over de aandrijflijnen weet te draperen.

Conclusie

De Panamera 4 E-Hybrid toont dat je niet de krachtigste van het gamma in huis moet halen om over top gerief te kunnen spreken. De rijdynamiek die de vorige Panamera zo sterk maakte is gebleven, de schulp is er alleen maar mooier op geworden. Technologisch kan je'r gewoon over blijven praten. Tip? Profiteer van de fiscale voordelen, voor zolang ze nog blijven duren...