Rijtest: BMW 520d (2017)

Hoor je de managers en bedrijfsleiders van KMO’s niet juichen? De nieuwe BMW 5 Reeks is verkrijgbaar. Een waardige upgrade voor BMW rijders van het vorige model? We pluizen het uit in deze rijtest.

Laten we beginnen bij het belangrijkste. De 5 Reeks heb je in wel negen motorisaties. Hierbij tellen we niet de xDrive’s en de komende M5. Bij de benzine rij je meteen met de 530i, een tweeliter met 252 pk. Bovenaan die ladder staat de M550i, een heerlijke V8 4.4 liter met 462 pk. Inderdaad. Tegenwoordig is dàt zelfs te min voor de prestigieuze M5 badge. Diesel je liever? Geen probleem. Daar kan je kiezen vanaf de 520d, een viercilindertje gereduceerd tot 163 pk of wat hoger, de 530d met zijn drieliter zescilinder met 265 pk. En het zou 2017 niet zijn als er geen Plug-in Hybrid benzine in het aanbod zou zitten. De 530e iPerformance. Een pittige groene peper met een tweeliter viercilinder die in combinatie met de elektromotor goed is voor 252 pk.

520d succes

Wij rijden met de meest voorkomende 5, de 520dA. Een succes combinatie, een sportief rijdende luxe sedan met een fantastische 8-traps Steptronic automaat. Zonder het gereduceerde vermogen aan te vinken op de optielijst heb je dan 190 pk en 400 Nm koppel onder je rechtervoet. Dat is voor de 5 al voldoende. Traag is hebben we hem nooit ervaren maar blijf van die EcoPro functie af. De testpiloot van dienst is geen al te groene rakker maar met een normale rijstijl in de comfort modus kan je ook prima zuinig rijden en hoef je niet de nadelen van de EcoPro-functie te ervaren, zijnde lang wachten op de airco en zetelverwarming en de sponzige reactie van het gaspedaal. Dit is trouwens een auto die je haast met de automaat moet nemen. Het is zonde om in een fileland als België gewoon zelf met de pedalen te liggen klooien en met de pook te liggen roeren als het allemaal ook relax kan.

Eerste gedachten

We hoorden van ons testpubliek vaak “dat de nieuwe 5 niet zo veel is veranderd tegenover de vorige” en “dat het eigenlijk gewoon dezelfde auto is?”. We moeten toegeven dat we ze deels gelijk moeten geven. Die eerste opmerking is weerlegbaar, zet er maar eens een mooie 5 Reeks uit 2016 naast. Dat ding ziet er plots zo oud uit en de visuele verschillen zijn zeer groot. Vooral aan de voorzijde is dit toch wel een verbetering geworden. De gelijkenissen met de grote 7 Reeks zijn mooi meegenomen.

Ook de interieurs moet je naast elkaar zien om het te laten doordringen dat er echt wel werk is gemaakt om de bestuurdersgeoriënteerde cockpit te verfijnen. Alleen zijn er twee minpunten. Het ziet er gelikt uit maar het voelt niet kwalitatief genoeg aan voor deze klasse auto. En het is zelfs hoorbaar. De dashboardonderdelen durven al eens te kraken. Voorbeeld: De wagen stond in het zonnetje geparkeerd en bij het opnieuw vertrekken ging de airco aan de slag. Meteen volgden geluiden van het plastic dat van zich liet horen door dat het zich ging aanpassen aan de koude. Dit hadden we niet verwacht in een auto van bijna 60.000 euro. Het zwart blinkende plastic dat her en der te vinden is blinkt dan weer enorm in de zon en is zoals verwacht ook gevoelig voor vette vingerafdrukken.

comfort

Omdat de sedans bij de Duitsers iets sportiever georiënteerd zijn qua wegligging rijden ze ook vaker wat harder over het Belgisch beton. Je voelt goed wat je doet maar het comfort blijft zeker en vast behouden. Hetzelfde geldt voor het rijgedrag en de veiligheid. Een baanvaste snelwegverslinder! Dankzij prima zitmeubilair heb je niet te klagen. De beenruimte achterin is niet erg ruim bemeten maar in vergelijking met de concurrenten vrijwel identiek. De koffer heeft een ideale klep. Daarmee bedoelen we dat er goed veel ruimte is om iets ìn de koffer te hijsen. De indeling is iets minder, vrij smal in het midden door de prominent aanwezige wielkasten. Kortom, dit is een auto waar je graag mee van A naar B rijdt… en door naar D en hopla meteen ook even C meenemen op de route.

Is alles nu werkelijk een optie?

Dat je twee informatiebrochure’s meekrijgt voorspelt niet veel goeds. De optie- en prijzenlijst is net zo dik als de infobrochure. Op de persvoorstellingen en de lanceringsfoto’s zie je een 5 Reeksen met allerlei toeters en bellen, kunnen ze halfautonoom rijden en zitten materialen allemaal op topniveau. Tja, wil je al dat nieuwe spul dan zal je ook nu nog altijd stevig in de buidel mogen tasten. Onze kar is mooi uitgevoerd maar had geen enkele optie waar ze op de website mee pronken. We hadden op dat vlak dus het gevoel met net dezelfde kar te bollen als vorige jaren. Daar nemen we even de optielijst bij. We hebben de basiskeuze uit “basis”, “Luxury Line”, “Sport Line”, “M Sport Pakket” en het toppertje “BMW Individual” voor als het echt speciaal mag zijn. Ook zijn er nog de M550i met BMW M Performance en de 530e met zijn iPerformance.

Onze 520d had het Luxury Line optiepakket. Een mooi lederen sportstuur met hele grote knoppen, speciale BMW niertjes met extra chroom, LED mistlampen, 18” W-spaak velgen, een dashboard in Sensatec imitatieleder en nog meer chrome rondom de auto. Een klassieke kleurencombinatie in ons geval maar het smaakte ons goed. Wij vroegen ons toch af waarom we in een perswagen van een auto die tjokvol nieuwe functies en opties zou moeten steken geen opties als Gesture Control - het bedienen van sommige iDrive-functies door met je rechterhand te gesticuleren -, geen volledig kleurenscherm maar een vreemd half-gewijzerde instrumentencluster zit en vooral geen Driving Assist Pack Plus te bespeuren viel. Autonoom rijden konden we dus nog niet uittesten in de BMW 5. Van de wel 21 intelligente hulpsystemen had deze perswagen er nog niet de helft. Hopelijk kunnen we die allemaal wel uittesten in de 540i Touring die we in september voor u aan de tand voelen.

prijzen

Inclusief BTW rij je een BMW 5 Reeks vanaf 47.950 euro (520d) of 54.400 (530i) Wil je xDrive dan tel je daar circa 3.000 euro voor bij. De 8-traps automaat is een meerprijs van 2.300 euro. Onontbeerlijke opties zoals het Business Pack, een uitrustingspakket zoals bijvoorbeeld deze Luxury Line zijn een meerprijs van 6.400 euro. De geteste wagen draagt een prijskaartje van 58.015 euro. Concurrerende merken bieden een A6, E-klasse of S90 aan voor nagenoeg exact dezelfde basisprijzen. Het maakt de keuze nog moeilijker al heeft elk merk nog steeds zijn vast publiek.

Conclusie

De nieuwe 5 ziet er gelikt uit en is opnieuw een stijlvolle kar die zijn voorganger doet verbleken. Buiten de looks kan je nog steeds het vertrouwde rijgevoel ervaren als ervoor. Reken echter wel op een aantal dure opties als je van al het nieuws wil profiteren waar BMW zo mee pocht want ook in deze klasse is alles een optie. Moesten we zelf met het vorige model 5 reeks rijden dan hopen dat de lease periode er snel opzit om de nieuwe te kunnen bestellen.