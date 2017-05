Rij-impressie: BMW 530e iPerformance (2017)

Na Drie en Zeven gaat ook de nieuwe 5 Reeks aan de stekker. Of de 530e iPerformance dé zakensedan bij uitstek is? We zochten het uit.

Eigenlijk gaan we in de intro wat kort door de bocht, want buiten de 3 Reeks, 7 Reeks en 5 Reeks heeft BMW ook nog een plug-invariant van de 2 Active Tourer, X1 (marktspecifiek voor China), X5, i3 met Range extender én is er uiteraard nog de i8, het vlaggenschip van BMW. Om maar te zeggen dat BMW op stekkervlak klanten de keuze geeft. De 530e iPerformance zou echter droomspul moeten zijn in bedrijvenland. Met de technologie van de duurdere 740e xDrive, fiscaal aantrekkelijk raamkader en een prijs onder die van de 530d als verkooppunt.

Technisch verschillend, zelfde doel

Duits zoals BMW is, besloot het merk echter niet gewoon de aandrijflijn in zijn geheel over te plaatsen. Dat zou natuurlijk een slag in het gezicht zijn van de hogere kaderleden met zo'n 740e. Het is te zeggen; de 2-liter viercilinder turbobenzine mag nog steeds zijn kracht samen met de 83 kW motor afgeven, het vermogen van die verbrandingsmotor slonk wel naar 184 stuks ,waar de 7 Reeks nog 258 paarden puurt uit de viercilinder.

Het gevolg van wat softwarematig gewriemel natuurlijk. Echter groter is de transitie van aandrijflijn. Want waar de 7 het nog met vierwielaandrijving doet, stuurt de 530e zijn kracht naar de achterpootjes. Zoals het moet bij een BMW, zou je kunnen zeggen. Een batterijpakket van 9,2 kWh onder achterbank (en klein beetje de koffer) zorgt tenslotte voor een elektrische autonomie van 50 kilometer. Een reikwijdte die er voor zorgt dat in de testcyclus het normverbruik daalt naar 1,9 l/100 km en de CO2-uitstoot op 44 g/km komt te liggen. Gaat je boekhoudkundig staartje hiervan al aan het kwispelen? Dan hebben we nog beter nieuws.

Sportief-ig

Een plug-inhybride kopen om zijn fiscaal voordeel is natuurlijk één ding - en voor velen genoeg -, echter wil je natuurlijk nog een leuk sturende wagen. Een aspect waar BMW de nodige aandacht aan geeft bij haar iPerformance-modellen. Dan hebben we het niet over marketingpraat of zelfstoef - rechtuit zegt het merk het eigenlijk nooit - wel over het daadwerkelijk eindproduct. Want net zoals 330e en 225xe rijdt de 530e iPerformance heus sportief voor een hybride.

Het was dan ook duidelijk dat BMW met prestaties van de 530i wou kunnen gooien voor een fiscaal aantrekkelijk prijskaartje. Niet toevallig zijn de sprinttijden voor beide modellen identiek. 6,2 seconden naar de honderd trouwens. Het inboeten van pk's bij de benzinemotor maakt de elektromotor ruimschoots goed bij acceleratiemomenten. Waardoor de 530e vlot kilometers maalt. In de luxe van een 5 Reeks. Het geluid van een zingende zes-in-lijn laat je daarbij best thuis liggen. Want de geluidsdemping in samenwerking met de viercilinder zorgt voor een wat neutraal auditief avontuur.

Hybrideland

Zet je het geheel in Sport en hang je de lokale held uit, dan zal je het verbruik snel zien stijgen naar 12 l/100 km. Waardoor nog maar eens wordt bewezen dat hybrides maar zuinig zijn als je ze juist gebruikt. Doe je dat, dan kan de elektromotor tot 140 km/u het geheel op zich nemen. Waardoor je ook op de autostrade puur elektrisch kan rondzoemen. Interessanter is echter om op de autostrade de 5 te dwingen de batterijen op te laden tot een zelf te bepalen procentpunt. Waarna je na autostrade fluisterstil en ecovriendelijk de stad in kan duiken.

De manier waarop elektro- en benzinemotor samenspelen is uit de beter pagina's van hybrideland. Kort door de bocht; eigenlijk heb je amper door wanneer je nu op benzine- dan wel elektrokracht aan het rijden bent. Gelukkig zorgt een unieke display op het infotainmentsysteem voor extra info. Maal je veel kilometers - en vraag je daardoor alles van de batterij - dan lijkt het ons dat je toe moet komen met een litertje benzine of 7 per honderd kilometer. Leg je dagelijks afstanden van minder dan 50 kilometer af, dan spreekt het voor zich dat je in een ideale wereld van 0l/100 km kan spreken.

Waar is de rem?

Of we de 530e iPerformance dan nergens op kunnen pakken? Jawel, en het is een verdomd spijtig punt. Want het remgevoel is net niet je dat. Steevast een moeilijke oefening voor de ingenieurs van hybridewagens. Je hebt namelijk een dynamo die het geheel al natuurlijk afremt om de batterijen op te laden. De overgang tussen 'remmen op dynamo' en 'remmen op remschijven' zorgt voor een onnatuurlijk opbouw van pedaal. Waarbij dezelfde stand van pedaal niet altijd hetzelfde remvermogen opwekt.

Daarnaast kunnen we vitten over de koffer die slinkt met 120 liter (wegens een hogere laadvloer) en het ontbreken van een 530e Touring. Die schittert namelijk door afwezigheid. De reden daarachter is dat BMW er vanuit gaat dat de 530e vlot over de toonbank zal vliegen in de Verenigde Staten en daar hebben ze het niet zo voor breakversies. Waardoor je ook in België genoegen moet nemen met een Berline.

30d, 30i of 30e?

Qua prijszetting speelt BMW een slim spelletje. Want voor een 530i ben je minimaal 54.400 euro kwijt, voor een 530d dan weer 59.900 euro. Deze 530e iPerformance plaats zich daar pal tussenin met een vanafprijs van 57.950 euro. Een prijs waarin BMW gratis en voor niets een stopcontact op de flank en blauwe accenten rondom installeert. Zeg nu nog eens dat ze niet vrijgevig zijn in München?

Zet je alle gekheid even opzij, dan is er geen enkel reden meer waarom je als zelfstandige of bedrijfswagenrijder een 530i of 530d boven de plugger zou kiezen. Of je moet natuurlijk fan zijn van een stationwagen. Waardoor in dat geval BMW je, samen met Mercedes en consorten dwingt naar Volkswagen, voor de Passat Variant GTE. Nog een kleine tip voor belastingomzeilers; door het batterijpakket in de 530e slinkt de benzinetank wel van 68 liter (in de 530i) naar 46 liter. Ben je dus van plan om de stekker bij de dealer te laten, dan zal je ook vaker aan de pomp staan. En terecht.

Conclusie

Een aandrijflijn op de leest van de nieuwe 5 geschoeid. Waarbij het vooral de chauffeur zo weinig mogelijk in de weg wil leggen. Onder de huid dan ook een huzarenstuk van codes, technologie en testwerk, terwijl het - letterlijk - fluisterstil aan je voorbij gaat. Wie zegt dat een zakensedan niet groen en vlot kan zijn? BMW alvast niet meer.