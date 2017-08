Video: Citroën C4 Cactus is dé auto voor 11.500 euro

Een nieuwe woonst, een zoontje maar vooral; één jaar een Citroën C4 Cactus in het bezit. Of het de voorbije twaalf maanden druk was? Een understatement! Want niet enkel overvielen constructeurs de AF-redactie meer dan ooit met uitnodigingen om automobiel te gaan rijden (waarvoor oprechte dank), de familie Wouters verkaste ook naar een verloren berg in Vlaanderen (Heist-Op-Den-Berg om exact te zijn). Al was het belangrijkste nieuws natuurlijk de gezinsuitbreiding in de familie: een Citroën C4 Cactus!

En o ja, een zoontje natuurlijk.

Dat zoontje, dat kruipt (en stapt) stilaan naar zijn eerste levensjaar toe. De Cactus, die is ondertussen al 15 maanden een betrouwbaar deel van de familie. En hoewel er voor het eenjarig samenzijn een romantische route was uitgestippeld, stond 1-JER-041 die dag godvergeten bij een importeur. Gelukkig wel bij Citroën, waardoor hij toch iets of wat omgeven was door familie en zielsgenoten. Daarom is het drie maanden na zijn verjaardag tijd om even stil te staan bij de eigenaardigheden van 'Jero'. En het is een Citroën, dus er zijn er wel wat...