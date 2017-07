10 dingen die je moet weten over de Hyundai Ioniq Hybride [Video]

Nu hebben we zo'n hybride-variant van de Hyundai Ioniq al eens onder het vergrootglas gehouden. Echter waren de rakkers bij het Zuid-Koreaanse merk zo vriendelijk om 'm nog eens mee te geven zodat we aan het video'en konden gaan. Want jawel, ook wij beseffen maar al te goed dat beeld überpopulair is (sinds de jaren 70 eigenlijk) en dat in autoland Vlaanderen wat achterloopt daarin.

Daarom beloven we jullie dat we meer met video zullen uitpakken. Simpelweg omdat lezen zo 2010 is. Een parcours waar we jullie hulp en feedback voor nodig zullen hebben. Om te bepalen welke content we nu juist moeten maken en wat jullie graag willen zien. Hou je dus niet in om je digitale gal te spuien.

Maar vooreerst; een video over de Hyundai Ioniq Hybride. Omdat de redactie simpelweg fan is van deze 'knappe Toyota Prius-rivaal'...