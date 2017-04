Rijtest: Volkswagen Up! TSI (2017)

Sinds de facelift is de Up! wat aantrekkelijker geworden voor al wie iets meer vermogen uit het Lego-blokje wilde halen. Is de Up! TSI met 90 pk een meerwaarde in dit kleine segment?

De verschillen voor en na de facelift van de Up! zijn even groot als de verschillen tussen twee dozen ijs van hetzelfde merk in de supermarkt. Er zit hier en daar een streep anders maar zet hem naast zijn pre-facelift broeder en het blijft zoeken naar de verschillen.

Het grootste verschil zit 'm dan ook op de kofferklep. Want sinds de facelift mag de Up! gebruik maken van de turbogeblazen versie van de driecilinder die eerder al onder de kap zat. Geen exclusiviteit echter, want zelfs de Golf beschikt tegenwoordig over de éénliter TSI, weliswaar met 85 of 105 pk. Naast de 90 pk sterke turbo Up! blijven de 60 en 70 pk sterke varianten overigens trouw op post.

Opvallend krachtig toont de 90 pk Up! zich, en het plezier dat je uit de wagen haalt kan je grootvader nog vergelijken met de emoties die hij destijds uit zijn 110 pk sterke Golf GTI haalde. Met 185 km/u als topsnelheid en 9,9 seconden voor de 0 tot 100 km/u komen die cijfers alvast aardig in de buurt. Om die cijfers zelf te evenaren moet je wel je best doen om doorheen de manuele vijfbak te worstelen. Want die vijf versnellingen zijn niet zo sportief opgesteld als je van een GTI-après-la-lettre zou kunnen verwachten. Dat hoeft ook helemaal niet, want de Up! TSI is er dan ook om als tweede wagen niet onder te hoeven doen voor de eerste auto in het gezin.

Tegelijk biedt hij ook een erg prettig weggedrag aan. Dankzij de kleine afmetingen en korte wielbasis draai je de Up! TSI richting het 'gooi- en smijtkarretjes'-segment. Een segment dat we zelf uitvonden en waarmee we bedoelen dat je het gaspedaal al eens wat dieper kan induwen en de bocht wat te vlot kan insturen zonder dat daar zware gevolgen aan vasthangen. Want hoewel je de 185 km/u kan bereiken, je stukje weg is vaak sneller ten einde dan je snelheidsmeter, en daarmee blijft het allemaal beschaafd.

eigen upholstery

Geen GTI-biesjes in de Up! echter, wel een specifieke aankleding van de zetels. Dat je een warmrood kleuraccent van de 'dash pad' tegemoet stroomt als je naar het dashboard kijkt is mooi meegenomen. Dat dashboard onderging wel wat kleine veranderingen, want het Garmin 'Maps & More'-multimediesysteem maakt plaats voor een nieuw 'Maps + More'-systeem, waarbovenop je je eigen smartphone kan koppelen.

Aan die extra pk's hangt ook en uitgebreider prijskaartje. De Up! TSI krijg je vanaf 13.870 euro. Dat is 3.400 euro meer dan de basis-Up!, maar dat komt ook doordat je de TSI-motor enkel in combinatie met de 'high'-uitrustingsversie kan bestellen. De Cross Up met TSI betaal je overigens 15.660 euro.

conclusie

De facelift van de Up! zou onopgemerkt voorbijgaan, ware het niet dat Volkswagen van de gelegenheid gebruik maakt om er een krachtigere motor bij te introduceren. Of dat vermogen hoog genoeg is om nieuwe kopers aan te trekken blijft maar de vraag, want veel onder hen zouden die 110 pk versie veel liever onder de kap zien komen. Wel is het zo dat Volkswagen de Up! op deze manier bij de krachtigere karretjes in het segment posteert.