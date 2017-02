Rij-impressie: Kia Rio 1.0 T-GDI (2017)

Elk jaar vliegen er 3 miljoen B-segment hatchbacks over de toonbank in Europa. Het is dan ook geen verrassing dat de eierdoos overloopt van de inzendingen. Want elk merk wilt een deel van de koek. Niet anders bij Kia, die al voor de vierde keer de Rio als hardgekookte keuze voorstellen. Zonder speciale pocheermethode en evenzeer niet afkomstig van een met uitsterven bedreigde diersoort. Gewoon simpele boerenkost, daarmee proberen de Zuid-Koreanen te scoren.

Braaf voor iedereen

Want jawel, deze Rio mag op het eerste gezicht saai aandoen, het is een bewuste keuze van Kia. Het merk was er namelijk op gebrand om de balans mooi in het midden te houden bij de B-segmenter. Waardoor binnenruimte wat het design dicteert en zowel kleindochter Brittanie als grootmoeder Brigitte er mee thuis moet durven aankomen. Geen kek aflopende daklijn of zwierige plastieken gezwellen op de rand dus. Wel een zuiver lijnenspel dat het van subtiele details moet hebben om duidelijk te maken dat het hier over een Kia gaat. De Tiger Nose-grill bijvoorbeeld.

Gelukkig vervalt die anonimiteit wat binnenin. Want Kia hanteert haar gekende en knap ogende opstelling van instrumenten over het dashboard. Waarbij zeker de bediening van de airco met een eervolle vermelding mag gaan lopen. Net zoals het aardig vorm gegeven stuur. Daartegenover is het wel spijtig dat de Zuid-Koreaanse achilleshiel niet verborgen blijft. Want de juiste materiaalkeuzes, daar zijn ze nog steeds niet sterk in.

Harde plastiek loopt ongegeneerd op ooghoogte en ook het centrale deel van het stuur lijkt nog in pre-productiefaste te zitten. Of klanten daar echt van gaan wakker liggen? Dat is andere koek natuurlijk. Die kijken waarschijnlijk vooral naar de gegroeide afmetingen (15 milimeter langer, 5 milimeter breder). En hoewel het dak een half centimetertje lager uitvalt tegenwoordig zit je vanachter bijlange niet met je kruin tegen het plafond.

Bouwen op

Een modulaire platformenfamilie, Kia schildert het af als iets voor constructeurs met weinig spelingsruimte. Want de Rio staat op een doorontwikkeld chassis van de Hyundai i20, dat op haar beurt een doorontwikkeling was van de vorige Rio. Steeds verder bouwen op de al gelegde fundamenten dus. Waardoor het niet genoodzaakt is om 10 jaar lang éénzelfde chassis in dienst te houden. Getuige ook het feit dat een Rio gemiddeld 5 jaar in productie is. Inderdaad, koop je vandaag een gloednieuw exemplaar, dan zal de 7 jaar garantie de productietijd van de generatie overstijgen. Geen nood, wisselstukken blijven evenzeer in productie.

Wat er dan juist is 'doorontwikkeld'? Dat is altijd moeilijk om zeggen. Al spreekt een carrosserie met een lager gewicht (-17 kilogram) en een stijver voorkomen (+30 procent) voor zich, met dank aan het in huis gefabriceerd staal van Hyundai-Kia. uniek in autoland. Daarnaast doet de Rio een Sportage'tje en zorgt een her gepositioneerd stuurhuis voor een directer stuurgevoel. Hang dat vast aan de herwerkte torsieas achter en je krijgt een evenwichtig rijgedrag.

Niet de strafste

Een rijgedrag dat mag sparren met gekend gerief van de Hyunda-Kia-stal. Specifiek een 1.2 MPI, 1.4 CRDI en de nagelnieuwe 1.0 T-GDI driecilinder benzine. Die kwijt zich braaf van zijn taak en weet te overtuigen door een geraffineerde en stille werking. Deels te verklaren door de extra isolatie die Kia tussen motor en interieur stak. In standaardtrim is de driecilinder goed voor 100 pk en 172 Nm koppel. Wat zich laat vertalen naar een normverbruik van 4,5 l/100km en een CO2-uitstoot van 99 g/km. Optioneel komt de 1-liter ook met 120 paarden uit de stal. Al blijft het koppel gelijk.

Die laatste krijgt naast twintig extra paarden ook een extra zesde aan de manuele versnellingsbak. De 100 pk-variant moet het doen met een vijfbak. Nu, geen slecht woord daarover, want de Rio met 100 paarden komt meer dan stevig uit de hoek. Waardoor extra kracht wat overbodig lijkt. Meer nog, de instap 1.2 MPI viercilinder benzine met 84 pk komt ook al meer dan kwiek uit de bocht. Zolang je maar van de autostrades blijft.

7 jaar

Minstens 14.390 euro moet je neerleggen bij Kia om buiten te rollen met de Rio. Een complete instapper met de 1.2 MPI. Voor de 1.0 T-GDI ben je meteen 18.290 euro kwijt omdat het blok zich pas laat zien vanaf het tweede hoogste uitrustingsniveau. Dat je daarbij meteen ook bijna een full-option exemplaar meekrijgt, daar hoeven we geen Zuid-Koreaanse kanttekening bij te maken. Denk maar aan keyless go, verwarmde zetels en zelfs een USB-oplaadpunt achteraan.

De 7 jaar garantie, die tekent ongeacht de uitvoering present. Een automaat op de driecilinder, daarvoor moeten we evenwel nog enkele maanden wachten. Op een driedeurs wacht je beter niet, want die staat gewoonweg niet op de planning.

Conclusie

Manusje van alles en daardoor ook een gemiddeld Gertje. Want de Rio is allergisch aan uitschieters op eender welk vlak. De perfecte mediaan van een overvolle klas en rationeel de beste keuze. Of anders gezegd; gewoon simpele boerenkost. En laat éne Jeroen Meus je maar overtuigen dat daar op zich niets mis mee is.