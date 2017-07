Rijtest: Mini Cooper S E Countryman ALL4 (2017)

We hebben er even op moeten wachten maar met de Mini Countryman Cooper S E ALL4 is Mini’s allereerste (plug-in)hybride een feit. Op papier combineert de fiscaal interessante crossover ruimte met degelijke prestaties en een uiterst beperkt verbruik. Te mooi om waar te zijn of het beste van twee werelden?

De Mini Cooper S E Countryman ALL4, of logischer; Countryman Cooper S E ALL4 is er niet zomaar gekomen. Wat in 2009 voor enkele uitverkorenen begon als een lokaal proefproject met het puur elektrisch Mini E prototype, zou zich uiteindelijke vertalen in de revolutionaire en puur elektrische BMW i3, i8 plug-inhybride en intussen ook ander BMW plug-inhybrides waaronder de BMW 225xe iPerformance Active Tourer. Een model waar deze Countryman niet toevallig erg nauw mee verbonden is.

Broertje van

Sterker nog, beide modellen delen elkaars platform en dus ook hybride aandrijflijn. Voorin tref je een 136 pk sterke 1,5-liter driecilinder turbobenzine die de voorwielen aandrijft, terwijl de achterwielen de steun krijgen van een 88 pk en 165 Nm sterke elektromotor. Gecombineerd beschik je daardoor over 224 pk en 385 Nm koppel met het bijkomend voordeel dat al die kracht over de vier wielen wordt verdeeld. Rij je puur elektrisch dan is deze Countryman S E zelfs de allereerste achterwielaangedreven Mini ooit.

In optimale omstandigheden sprint je daarmee naar de 100 km/u in 6,8 seconden (tegenover 6,7 eenheden voor de 225xe) en stopt de S E pas met versnellen bij 198 km/u (tegenover 202 km/u voor de 225xe). Toch draait het bij deze Countryman in de eerste plaats om elektrisch rijden. Gelukkig blijven ook dan de prestaties ruimschoots voldoende. Want ondanks een fiks meergewicht van bijna 300 kilogram (!) tegenover de reguliere Mini Countryman S, verbaast de S E initieel met zijn geruisloze en erg vlotte prestaties. Zo rij je puur elektrisch zelfs maximaal 125 km/u. Tevens valt op hoe gepolijst de rij-ervaring wel niet is. Ongetwijfeld het resultaat van de vele jaren onderzoek en ontwikkeling en de vele honderdduizenden, zo niet miljoenen testkilometers sinds 2009.

Max eDrive

Met opgeladen batterijen rij je in theorie puur elektrisch 40 kilometer ver. In de praktijk mag je afhankelijk van de rijstijl op 25 à 30 km rekenen. Toch is ook hier de opdracht altijd bijladen wanneer mogelijk. Gelukkig kan dat ook onderweg door de pook van de zestrapsautomaat in de S-stand te zetten. Zo kan je bijvoorbeeld op de autosnelweg bijladen om de geregenereerde energie terug in de stad te gebruiken. Reken op 1 kilometer elektrische energie per 2 gereden kilometer op benzine. Thuis opladen met het klassieke stopcontact duurt dan weer maximaal drie en een half uurtje.

Standaard zijn er drie rijmodi: Auto eDrive, Max eDrive, Save Battery. Vertrekken doe je iedere keer weer in Auto eDrive waarbij het computerbrein zelf beslist wanneer welke krachtbron van pas komt. Daarbij wordt uiteraard de voorkeur gegeven aan puur elektrisch rijden. Door Max eDrive te selecteren verplicht je de Countryman dan weer puur elektrisch te rijden. Save Battery zorgt er tenslotte voor dat je de opgeslagen batterijenergie conserveert tot je bijvoorbeeld het stadscentrum nadert en vanaf dan enkel op elektriciteit zou willen rijden. Tot zover de theorie.

Stugge kikker

Want in de praktijk blijft alles erg vertrouwd 'modern Mini'. De nogal theatrale startknop kreeg voor de gelegenheid een fluogroen kleurtje, net zoals de rest van de details en badges. En de klassieke toerenteller werd ingeruild voor een wat meer futuristisch uitziend exemplaar, maar voor de rest voelt alles vertrouwd aan. Ruimte is er in ieder geval voldoende, ook voor de achterste passagiers. Enkel de kofferruimte verliest een tikkeltje plaats door de plaatsing van de elektromotor.

Mini belooft niet helemaal onverwacht de ‘typische Mini rijervaring’ maar net zoals het opgegeven elektrisch rijbereik mag je dat met een flinke korrel zout nemen. 295 kg extra hardware lepel je immers niet zomaar in een auto. Hoewel de ingenieurs er heel wat aan gedaan hebben het meergewicht te camoufleren, zijn er toch enkele consequenties. Want om de Countryman S E nog iets of wat sportief te laten rijden werd de ophanging een stuk stugger. En ook in de bochten heeft deze Countryman het merkelijk lastiger. In de meest sportieve modus kan het allemaal nog net, maar je merkt gewoon dat deze Mini er minder zin in heeft dan bij de reguliere versies het geval is.

Fiscaal geval

Wat dat betreft is de Mini Cooper S E Countryman ALL4 lang geen schot in de roos. Maar zoals dat bij alle plug-inhybrides het geval is scoort deze versie vooral fiscaal en voor wie hem consequent aan de stekker hangt. Mini adverteert met een gemiddelde CO2-uitstoot van 49 tot 52 g/km, afhankelijk van de gekozen grootte van de velg, of slechts 2,1 l/100 km. Daardoor is hij voor zelfstandigen 100% aftrekbaar en betalen ze geen BIV of verkeersbelasting. Maar dat gemiddeld verbruik stijgt natuurlijk fors naarmate je meer kilometers op de verbrandingsmotor teert. Al bij al laat deze theoretische duizendpoot daardoor een gemengde indruk na.

Enerzijds verdient deze plug-inhybride lof door de manier waarop beide systemen met elkaar naadloos samenwerken. Wie hem bovendien telkens met veel discipline oplaadt zal er in slagen om weinig tot niets te verbruiken. Anderzijds gaat er heel wat rijplezier verloren door het fikse meergewicht. En ook de meerprijs van 6.400 euro tegenover de reguliere Mini Cooper Countryman S is niet gering. Met de gebruikelijke opties duw je de totaalprijs dan ook vrij vlot voorbij de 40.000 euro.

Toch zal Mini vermoedelijk weinig moeite hebben deze Countryman aan de man/vrouw te brengen. Niet in het minst omdat dit model zich uiteraard naar de professionele gebruiker richt. Die profiteert nu eenmaal maximaal van alle fiscale voordelen. Weet echter dat je daardoor wel compromissen sluit, en dan vooral naar de rijbeleving toe. Wat dat betreft doet een auto zoals de BMW i3 het een pak beter. Die verenigt ecologisch/elektrisch verantwoord rijden en rijplezier een stuk beter, en situeert zich bovendien in dezelfde prijscategorie. Al heeft uiteraard ook de i3 zijn beperkingen. De range, weet je wel.

Conclusie

De Mini Cooper S E Countryman ALL4 is een erg gepolijste plug-inhybride die ook puur elektrisch erg vlotte prestaties neerzet. Laadt je hem consequent op, dan zal je effectief weinig Super 95 tanken. Maar de vrij harde ophanging en het meergewicht laten een gemengde indruk achter. Met een vanafprijs van 37.350 euro is de Countryman S E wel maar liefst 2.120 euro voordeliger dan zijn technisch identieke zustermodel BMW 225xe iPerformance Active Tourer. En zeker niet lelijker.