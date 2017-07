Rijtest: Mercedes E-Klasse All-Terrain

Bij Mercedes zijn ze druk bezig alle gaatjes in het gamma op te voegen. Een offroadversie van de E-Klasse is daar één van de laatste toevoegingen in. De moeite?

Of een offroadversie van een dikke limousine een goed idee is, moet je maar eens aan Audi en Volvo vragen. Beide merken hebben reeds een kleine twee decennia een opgehoogde versie van hun respectievelijke A6 en V70 rondrijden. Die verkopen als zoete broodjes, want ook al wil de chauffeur niet altijd naast de begaanbare wegen rijden, toch geeft het hem iets unieks ten opzichte van de rest.

Ook bij Mercedes maken ze nu de rekenoefening, door de 4Matic vierwielaandrijving uit te breiden met een hoop offroadsnufjes. Niet zo moeilijk, als je weet dat de luchtvering gewoon een offroadstand krijgt waarbij de ballonnen iets straffer worden opgeblazen en het geheel wat hoger van de grond komt te staan. Ideaal om een lading steenpuin op te pikken dus. Alleen wil je die vuiligheid niet in je wagen, dus bestel je best de elektronisch wegklappende trekhaak bij je wagen.

discreet ploegen

Mercedes pakt het met de E-Klasse All-Terrain niet al te opzichtig aan. We vroegen bij de test specifiek om het witte exemplaar omdat dan de accenten sterker zouden uitkomen. Maar zelfs in contrasterende kleuren blijken de extra opzetstukken zich discreet om de wagen te draperen. De wielbogen worden zwartgelakt, de bumpers werden hertekend,... en dat is het zowat qua uiterlijke aanpassingen. Tenzij je hem in offroadstand zet, dan valt de 2,9 cm extra bodemvrijheid wel op.

Die 4Matic vierwielaandrijving is handig als extra zekerheid op de weg, dat alvast. Maar tijdens onze test blijkt dat de wagen zich op deze manier offroad ook van zijn beste kant laat zien. Hou je je aan de snelheidslimiet van 35 km/u, dan krijg je het Offroadsysteem in actie te zien. Jammergenoeg zit er geen Hill Descent Control-functie op, iets wat Mercedes naar ons idee best had kunnen installeren naast al hun andere veiligheidssnufjes. Al kan je je de vraag stellen hoeveel klanten dat systeem zouden gaan gebruiken.

Binnenin blijft alles bij het oude. Nuja, oude. Het wide screen dashboard oogt nog steeds erg modern en fris, en vertrouwd. Goed dat Mercedes het in de rest van het gamma overneemt, al blijft de vraag hoe we daar over een aantal jaren en modellen over zullen denken. Teveel is ook niet goed. Mercedes voorziet iet of wat andere interieurbekledingen en er is een knopje voor je offroadinstelling van het Dynamic Chassis Control maar daar blijft het bij.

betrouwbare diesel

Voorlopig biedt Mercedes de E-Klasse All-Terrain enkel aan met de tweeliter dieselmotor die we alweer een tijdje gewoon zijn onder de kap van de E-Klasse. 194 pk levert hij hier ook weer en dat is vlot genoeg om deze boot vooruit te stomen. Uiteraard is dat genoeg, maar als we je zeggen dat je er makkelijk rond de 6,5l mee blijft hangen, dan zien we je toch met je ogen knipperen. Goed, daar is het zwaardere terreinwerk niet bij betrokken, maar zo vaak zul je deze All-Terrain niet naast de weg vinden. Behalve deze diesel dus geen andere motoren in het aanbod, al zou er dit jaar nog een 3.5 V6 diesel in het gamma terechtkomen. Geen benzines, omdat daar volgens Mercedes geen interesse voor is bij het koperspubliek.

Kleine wijzigingen dus, en toch slaagt Mercedes erin om bijna 4.000 euro extra te vragen ten opzichte van de E 220d 4Matic. Duur plastic zou je zeggen, maar het verschil zit hem ergens anders. Want Mercedes voorziet de All-Terrain van wat meer standaarduitrusting. Want de E-Klasse All-Terrain heeft standaard recht op 19 inch velgen, de Airmatic luchtvering en de Avantgarde-behandeling. Toch blijft een basisbedrag van 59.532 euro geen klein bier, het maakt hem de duurste diesel in het E-aanbod, en bij de benzines laat hij enkel de E 400 en de AMG's voorgaan.

conclusie

Mercedes neemt een stuk van de taart in die de concurrentie al een tijd geleden aansneden. Maar bij Mercedes doen ze dat discreet, door de E-Klasse All-Terain slechts op een paar vlakken te laten verschillen van de lager geleden E 220d 4Matic. Om de klant toch over de streep te trekken wordt de All-Terrain van een rijkere basisuitrusting voorzien.