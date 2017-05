Rij-impressie: Opel Crossland X (2017)

Met de Crossland X heeft Opel een tweede model binnen het reeds drukke B-SUV-segment, naast de al bestaande Mokka X. De nieuwe crossover is indirect ook de eerste vrucht van de kersverse alliantie tussen Opel en PSA. Wat is dit dus juist?

2017 is voor Opel in heel wat opzichten een sleuteljaar. Enerzijds door de overname van de Franse groep PSA (Citroën/DS/Peugeot), anderzijds zitten de Duitsers middenin een belangrijk modellenoffensief. Maar liefst zeven nieuwe producten zullen dit jaar de showrooms sieren waarvan deze Crossland X na drie smaken Insignia en de Vivaro het vijfde model is. Later dit jaar commercialiseert het merk nog de grotere SUV Grandland X en de langverwachte elektrische stadsauto Ampera-e.

Franse genen

De Crossland X staat op een platform dat zijn weg zal vinden naar de nieuwe Peugeot 2008 en aanstaande Citroën C3 Aircross, maar dateert evenwel nog van voor de gesprekken over een potentiële overname. De Crossland X vervangt aan de ene kant de intussen belegen Meriva, maar schuift aan de andere kant ook netjes aan bij de Mokka X die evenwel in de catalogus blijft staan. Opel ziet beide modellen dus niet als directe concurrenten maar eerder als aanvullend op elkaar. De Crossland X zet daarbij in op binnenruimte waar de Mokka wil overtuigen met iets stoerdere looks en optionele vierwielaandrijving.

Ondanks zijn Franse roots wisten de designers onder de leiding van de Belg Thibaut Doneux de Crossland X een eigen stijl te geven met onder andere strakke LED-verlichting rondom, hoog gepositioneerde achterlichten en een voor Opel intussen typische zwevende dakpartij die in drie verschillende tinten (wit/zwart/grijs) kan worden uitgevoerd. Met een lengte, breedte en hoogte van respectievelijk 4.212 mm, 1.765 mm en 1.605 mm is de Crossland X zeven centimeter korter dan de Mokka X maar doet 'ie niet onder qua beschikbare binnenruimte. De beschikbare kofferruimte doet zelfs beter met een laadcapaciteit van minimum 410 liter en maximum 1.255 liter. Verplaats je de verschuifbare achterbank de volle 15 cm naar voor dan stijgt de laadruimte tot minimum 520 liter.

Niet bespaard

Ook in de rest van het interieur doet de Crossland X - op de PSA-sleutel na - niet snel herinneren aan zijn technische Franse donor. Het dashboard is als direct Opel zijnde herkenbaar met heldere, analoge tellers met op de middenconsole een centraal aanraakscherm voor de navigatie en het infotainment. De Crossland X komt standaard met een 7-inch IntelliLink multimediasysteem met onder andere USB, bluetooth en stembediening, terwijl het grotere 8-inch Navi 5.0 IntelliLink daar nog zaken als Apple CarPlay, Android Auto en een functie voor draadloos opladen aan toevoegt.

Voorts komt de Crossland X met een pak actieve en passieve veiligheidssystemen zoals een grootlichtassistent, head-up display (inclusief meldingen voor de navigatie), verkeersbordherkenning, cruisecontrol met snelheidsbegrenzer, dodehoekassistent, aanrijdingsassistent met voetgangersdetectie en automatische noodrem, maar ook met een systeem dat waarschuwt bij slaperigheid van de bestuurder. Op het vlak van comfort voorzien de Duitsers optionele stoel- en stuurverwarming, key-less entry & go en standaard ergonomische zetels met AGR-label (Actie Gezonde Rug). Kortom, niet karig uitgevoerd.

Benzine, graag.

Alles samen is de Crossland X wat dat betreft dus helemaal mee met zijn tijd, maar hoe zit het op het vlak van rijbeleving? De Duitser deelt immers niet alleen zijn platform met het duo 2008/C3 Aircross, maar deelt ook de 1.2 driecilinder benzine (80 pk/110 pk/130 pk) en 1.6 diesel (100 pk/115 pk), net als de versnellingsbakken. Op de presentatie in het zonnige Noord-Italië kregen we de kans om te proeven van drie verschillende combinaties van motor en versnellingsbak waaronder de 110 pk sterke 1.2 benzine met zestrapsautomaat, de 115 pk sterke 1.6 CDTI diesel met handbak en tenslotte de 120 pk sterke 1.2 benzine gekoppeld aan handgeschakelde zesbak.

Beide motoren komen tevens uit Frankrijk maar werden door de Opel-ingenieurs verder afgesteld. De 1.2 driecilinder mag pronken met een Engine Of The Year-award en stelt ook in de Crossland X niet teleur. Tenminste gekoppeld aan de handgeschakelde zesbak. In combinatie met de automaat kan het nochtans prima motortje, dat we kennen uit andere Citroën/Peugeot-producten, minder overtuigen. Vooral bij lage snelheden trilt de driecilinder opvallend meer dan dit bij de handbak het geval is.

Met de 1.6 diesel is het business as usual met veel koppel onderin en kracht te over, ook in de hogere verzetten. Maar ook hier functioneert de relatie tussen de koppeling en de bak minder waardoor het lastig is om altijd zacht te schakelen. Iets wat merkwaardig genoeg niet het geval is bij de handgeschakelde benzine. Van de drie combinaties steekt deze er dus ook boven uit. Opel België verwacht overigens dat tot 90% van de Crossland X’s met benzines zullen worden verkocht. Of hoe tijden veranderen.

Ietwat stug

Op het vlak van rijcomfort en ophanging kozen de Duitsers voor een stuggere setup dan dat bij de Fransen het geval is. Qua rolneiging scoort de Crossland X behoorlijk maar wanneer het asfalt van mindere kwaliteit is kan de setup minder goed overtuigen. En ook dwarsrichels brengen het chassis soms al te makkelijk van de wijs. Sportief rijden is met ander woorden niet weggelegd voor de junior SUV. Wat dat betreft had het geheel dus iets zachter mogen worden afgesteld.

Met een vanafprijs van 17.900 euro is de Crossland X - inclusief uitgebreide standaarduitrusting zoals een manuele airco, elektrische en verwarmbare buitenspiegels, cruise control, dodehoekassistent en 7-inch Intellilink multimediasysteem - concurrentieel geprijsd tegenover CUV’s zoals de Citroën C4 Cactus (vanaf 16.030 euro), Peugeot 2008 (vanaf 14.926 euro), Fiat 500X (vanaf 16.490 euro), Renault Captur (vanaf 16.200 euro), KIA Soul (vanaf 18.890 euro), Mazda CX-3 (17.990 euro) of Nissan Juke (vanaf 16.290 euro). Om maar meteen ook te zeggen dat er alternatieven te over zij. De Crossland X met 1.6 CDTI diesel kost dan weer minstens 20.350 euro.

Conclusie

De nieuwe Opel Crossland X wil in de eerste plaats overtuigen met zijn hoge zit, hoeveelheid beschikbare binnen- en kofferruimte, technologische snufjes en zitcomfort. Wel mist het interieur een tikkeltje sprankel en vooral op het vlak van rijgedrag scheert de crossover geen hoge toppen, mede door de vrij stugge demping. De relatief grote hoeveelheid standaarduitrusting compenseert dan weer voor de iets hogere vanafprijs. Het frisser broertje van de Mokka X zeg maar en daar is niets mis mee.