Rij-impressie: Autofans trok met de Lexus LC 500 & 500h de bergen in

Lexus vroeg ons of we meewilden om de nieuwe LC te gaan testrijden in de Alpen, op een roadtrip doorheen Italië, Zwitserland en Duitsland. En terwijl wij twijfelden of we onze lederhosen dan wel ons designerhemd moesten meenemen, startten de Lexus-bonzen inmiddels de V8 in de LC 500...

Lexus' nieuwe vlaggencoupé, de LC, komt in twee smaken. Beiden aan dezelfde prijs maar toch op een volledig ander cliënteel gemikt. Wie de LC 500-zonder-h neemt, krijgt een dikke atmosferische vijfliter V8 met 477 pk en 450 Nm onder de kap. Kies je echter voor de LC 500h, dan heb je de hybrideversie vast. In dat geval pak je uit met een 3.5 V6 en een elektromotor.

De Japanners hebben alvast hun huiswerk grondig gemaakt. Want de LC 500 die ze begin dit jaar voorstelden stamt eigenlijk af van de LF-LC Concept die intussen al uit 2012 stamt. Niet moeilijk dat ze vooral de grote lijnen overnamen en de technologie van destijds lieten voor wat het was. De LC maakt deel uit van een hele nieuwe Luxe-Filosofie, waar ook brand stores in Dubai, Tokyo en New York bij horen. De beleving en emotie van de klant voorop stellen, zeg maar.

Dat zie je ook aan de LC 500, waarbij de vorm primeert en de klant pas later naar de technische specificaties zou gaan vragen. De coupé staat alvast op een nieuw platform dat cryptisch 'GA-L' wordt genoemd, wat staat voor Global Architecture - Luxury. De nieuwe LS luxeslee staat overigens op hetzelfde platform. Maar er waren nog uitdagingen voor de Lexus-ingenieurs. Zo kregen ze de taak de erg lage neus en de grote 20-duims wielen (21 in het Sport+ pakket) te verzoenen met een degelijke ophanging, een job die zes maanden ontwikkelingstijd kostte en waar uiteindelijk aluminium veerpoten voor werden bedacht omdat ze het geheel zo compacter konden houden.

heupwiegen

Lexus ging bij het ontwerp ook uit van de centrale positie van de chauffeur, waardoor het zwaartepunt van de wagen zich ter hoogte van diens heupen bevindt. Zo kan de bestuurder de wagen beter aanvoelen, aldus Lexus. Dat de LC zelf ook een stevig setje heupen meekrijgt, zie je wanneer je in de buitenspiegels kijkt.

Met bijna vijfhonderd pk uit bijna vijfduizend cc is het voor de LC 500 een makkie om uit de startblokken te schieten. Al komt zijn ware inborst al snel na de eerste kilometers boven. Op de snelweg kan je lekker knallen, op de bochtige bergwegen gooit de LC 500 zijn gewicht in de schaal en zie je dat dit geen nieuwe LF-A is. Dat hoeft ook niet, de LC 500 is een comfortabele cruiser en dat doet hij goed. Je kan al eens je voet stevig op het gaspedaal planten maar het rustig draaien door de bochten gaat hem een pak beter af, want ook de remmen zijn niet zo tuk op vele acties in korte tijd.

Lexus werkt wel wat meer in het voordeel van de sportieve rijder door optioneel de Dynamic Rear Steering aan te bieden, waarbij de achterwielen afhankelijk van de snelheid mee- dan wel tegensturen. Toch zet je de hendel - dat meer wegheeft van Shrek's oor door de bizarre plaatsing bovenop de schelp van de instrumentencluster - nog eens graag in de Sport- of Sport+-stand, waardoor uitlaatgeknetter je deel is en in die laatste variant de tientrapsautomaat wel graag zelf rev'matcht bij het terugschakelen. Dan waan je je toch een beetje in een LF-F, al staat zo'n performance versie nog niet op het programma.

langs buisjes

Dat uitlaatgeknetter is trouwens authentiek, omdat de ingenieurs bij zware belasting de uitlaatgassen rechtdoor laten gaan, terwijl ze bij comfortabel cruisen minder te horen zijn omdat ze door allerlei isolerende gangetjes gegaan zijn. Verder laat Lexus het motorgeluid ook via buisjes naar het interieur doorvoeren zodat je binnenin zelfs een beetje beter zit dan buiten als de V8 voorbijkomt.

De V8 is een motor met twee gezichten, vertelt Lexus ons verder. Want bij hogere performantie is het dan wel een conventionele motor, bij rustig gebruik valt hij terug op de Atkinson-cyclus, waardoor hij minder verbruikt. Alles bij elkaar genomen kwamen wij toch niet onder de 11 liter uit met onze machine.

Dan is de LC 500h een hele verademing. In dezelfde vorm als zijn benzinebroer en enkel herkenbaar aan de blauwe aanduiding op de kofferklep en 'hybrid' aanduiding op de flanken is hij meteen ook de meest economische van de twee. Voor hetzelfde geld als de V8 staat deze voor de deur. En neem dat hij bij sportief rijden slechts met moeite boven de 8 liter uitkomt, malen we rustig de bergwegen af, dan komen we zelfs aan 4,9 l/100 km. Niet slecht voor deze 3.5 V6 met 300 pk. Daarbovenop komt nog eens dat deze hybride LC heel wat lichter en speelser aanvoelt dan de dikke V8. Komt dat omdat de motor voorin wat minder zwaar doorweegt? Volgens Lexus zelf is de gewichtsverdeling voorin/achterin nochtans 52/48 voor de V8 en 51/49 voor de hybride, zou dat ene percentje zoveel verschil kunnen maken?

De nieuwe tientrapsautomaat komt bij de 3.5 V6 hybride wel al makkelijker aan het woord en het lijkt erop dat hij de motor daar iets duidelijker laat werken. Dat hoor je echter vooral bij hogere snelheden op de Duitse snelwegen.

tot de details

Lexus is een Japans automerk en als je de Japanners iets moet nageven dan is het hun gekte voor technologische snufjes en hun drang tot perfectie. Wat dacht je van de deursluitknopjes op de deur zelf die groen oplichten als de deur open is. Of van de serene LED-verlichting in het interieur, waarvan je eigenlijk pas 's avonds opmerkt dat ze er is. Om nog maar te zwijgen van de welvingen in de deurpanelen, aan de binnenzijde.

Het dashboard is dan ook een degelijk afgewerkt onderdeel in je zichtveld. Je kan wat gaan muggenziften over de vele ventilatieopeningen die her en der over dat dashboard verspreid zijn, maar we hebben het liever over de logische plaatsing van de knopjes, de goed afleesbare Head-Up Display en de duidelijke navigatie, al mocht dat 7,1-duim scherm misschien wat groter. Ook binnenin weinig verschil tussen LC 500 en LC 500h, op een EV-Mode knopje voor elektrisch rijden in die laatste na.

Ook al verkoopt Lexus de LC als een 2+2 coupé, de achterste zitplaatsen zijn vooral goed om je jas en je laptoptas op te leggen. Van zodra je voorin iets of wat beenruimte wil, heb je achterin geen plek meer om iets op de vloer te laten rusten. Zonde, want met 172 liter is de kofferruimte niet ruim genoeg voor al de valiezen van je partner op je trip naar dat kuuroord.

voor de rijken

Lexus windt er geen doekjes om, de LC-modellen zijn niet gemaakt voor schooiers. Met een prijs van 109.190 euro - ze goochelen graag met cijfers op de prijzenafdeling - heb je eentje voor de deur staan. Op zich is de keuze er dus geen van de centen maar wel van welke versie te nemen. Maar na de aankoop passeer je bij de fiscus, en in het geval van de LC 500 vraagt die maar liefst 10.928 euro BIV, en jaarlijks nog eens 3.195 euro belasting. De LC 500h hybride huppelt vrolijk langs diezelfde fiscus en laat bij de inschrijving 470 euro achter, om jaarlijks nog eens 1.433 euro te laten overschrijven. Of dat V8-geluid je zoveel waard is? Op een Mustang in een nostalgische bui... misschien.

Geen uitgebreide optielijst bij Lexus, wel de mogelijkheid tot metaalkleur (1.200 euro) en het Sport+ pakket in België, voor 11.300 euro. Dat klinkt duur, maar dan heb je de Dynamic Handling, de dynamische achterwielsturing, een CFRP carbon dak, 21-duims velgen, Alcantara accenten in het interieur en een actieve achtervleugel op de kofferklep. Lexus rekent de Maserati Gran Turismo en de BMW 6 Reeks coupé tot de concurrentie. Die eerste is echter tien jaar oud, de tweede krijgt binnenkort zijn opvolger, moeilijk dus om een echte concurrent te vinden. De Mercedes S 500 Coupé is te duur, de Audi R8 en Porsche 911 zijn te sportief.

conclusie

De Lexus LC 500 en LC 500h bewandelen een pad dat Lexus voordien steeds voorbijliep. Beide broers hebben een hoop luxe en comfort gecombineerd in de lijn van een strakke coupé. Voor België denken we dat de LC 500h het vaakst gezien zal worden en dat enkel de pure liefhebber voor de V8 zal gaan. Al zien wij behalve dat immer fijne geluid niet zoveel meerwaarde in die V8, zeker niet in ons land.

Specificaties gaan over de LC500h hybride