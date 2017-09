Hoeveel keelpastilles passen er in een koffer van een Audi R8 Spyder (video)

Het is een eeuwenoude vraag waar beschaving na beschaving al een antwoord op zocht; hoeveel Orofars gaan er in de koffer van een Audi R8 Spyder? We trekken naar het Orofarbos om die vraag voor eens en altijd te rusten te leggen.

Kijk, gebruik je een cabrio als daily, dan toer je in de herfstperiode gegarandeerd rond met een snotneus en een schuurspons in de keel. Niet het gevolg van pakweg de Audi R8 Spyder, al is het wel een katalysator voor ons Belgisch guur weer op je keelgat. Waardoor het dringend tijd werd voor een blokje consumentenadvies. Want Audi kan je misschien wel lokken met z'n ridicuul lekker looks, of de 540 pk sterke 5.2-liter atmosferische V10... maar wat echt van belang is, dat is weten hoeveel keelpastilles er voorin de koffer van de Spyder passen.

Het is een vraag waar we maar al te graag een antwoord op bieden...