Dit zijn de 5 niveaus van autonoom rijden

De zelfrijdende auto, het zit er heus aan te komen. Echter, net zoals we niet op één dag van rauwe mammoet naar Ti­la­pia in ro­ze­ma­rijn­ma­ri­na­de met olij­ven­pes­to geprepareerd in de Big Green Egg gingen, is de overgang een proces. Een evolutie zowaar. En die evolutie wordt in autonome termen uitgedrukt in 5 niveaus. Nu ja, eigenlijk 6, want ook geen niveau is een niveau in de wereld der autonome wagens. Tijd om inzicht te krijgen in de levels die constructeurs maar al te graag hanteren.

Level 0

Wat?

Vanaf het ontstaan van de automobiel begeeft de vierwieler zich in niveau nul. Simpel gezegd ontbreekt er elke vorm van computergestuurde overname op rijvlak. Versnellen, remmen, sturen,... het ligt helemaal in de hand van de chauffeur. Ook al wordt er soms gebruik gemaakt van elektrische hulpmiddelen zoals ESP en ABS. Automatische ruitenwissers en lichten hebben ook geen impact op het niveau, simpelweg omdat ze geen directe impact hebben op de rij-elementen van de wagen.

Hoe?

Door eigen spierkracht.

Wanneer? Sinds het ontstaan van de automobiel.

Level 1

Wat?

De eerste vorm van autonoom rijden sluimert al sinds de jaren 50 in de wagen en stiekem zelfs jaren eerder. Want we denken er vaak niet bij na maar cruisecontrol is ook een vorm van autonomie. Het eerste niveau bereik je dan ook wanneer één functie kan overgenomen worden door de wagen. Denk cruisecontrol maar even goed valt een rijstrook-assistent of automatische noodrem daar onder.

Hoe?

Initieel mechanisch, later door sensoren die verschillende variabelen zoals rotatiesnelheid van het wiel meten.

Wanneer?

Officieus sinds 1900, officieel sinds 1958 op de Chrysler Imperial.

Level 2

Wat?

Net zoals de naam impliceert moet de wagen minstens twee dingen tegelijk kunnen om niveau twee te behalen. Denk dan aan een adaptieve cruisecontrol en rijstrook-assistent. Theoretisch komt het er op neer dat een chauffeur eigenlijk zowel zijn handen van het stuur als de voeten van de pedalen kan halen, tegelijkertijd. Desalniettemin moet de chauffeur ten alle tijden meteen terug de controle over kunnen nemen. Dit is waar de meeste automerken en regelgeving zich momenteel bevinden.

Hoe?

Stereo camera's en radarsensoren die de omgeving scannen.

Wanneer?

Echte doorbraak sinds 2016

Level 3

Wat?

Opstap van twee naar drie is subtiel. Al draait het vooral rond het feit dat je bij niveau twee nog altijd de aandacht op de weg moet fixeren. Waarbij vanaf niveau drie je als chauffeur afgeleid mag zijn - lees: krant lezen, tokkelen op je smartphone, boterham smeren en oppeuzelen - over langere periodes. Toch moet je net zoals bij niveau twee nog snel kunnen ingrijpen.

Hoe?

Eerder genoemde sensoren plus laserscanners, ultrasoon-sensoren en radarsystemen die tezamen een 360°-beeld kunnen vormen rond de wagen.

Wanneer?

Verwacht met overheidsgoedkeuring in 2021

Level 4

Wat?

Het streefdoel. Want vanaf niveau vier mogen chauffeurs in principe een dutje doen op de autostrade. Het is echter onder specifieke gevallen (verlaten zandweg, lange oprijlaan, parking van winkel) dat de chauffeur nog zelf het stuur in handen moet nemen. Meteen ook het laatste niveau waar een stuur verplicht is.

Hoe?

Ultiem fijngepunte sensoren, radars en scanners die samenwerken met real-time navigatiesystemen om een beeld te vormen over de gehele route.

Wanneer?

Afhankelijk van evolutie en regulatie mogelijks ook al tegen 2021

Level 5

Wat?

Vanaf vijf bestaat de chauffeur niet meer. Nee, niet omdat Skynet de boel heeft overgenomen en via robots op mensen jaagt, wel omdat de chauffeur vanaf level 5 eigenlijk passagier wordt. De auto is perfect in staat om van de eerst tot de laatste centimeter zelf alle taken en verantwoordelijkheid op zich te nemen, waardoor een stuur iets uit het verleden lijkt.

Hoe?

Grotendeels gelijk aan de tech die een Level 4 aan boord heeft, enkel met geëvolueerde elektronica, car-to-car-communicatie en massale rekenkracht.

Wanneer?

Toekomstvisie van 2030.

Bekijk ook zeker deze interessante video die BMW maakte over de materie. Zo ben je helemaal op autonome hoogte!