10 Weetjes over de Audi A7 Sportback

Afgelopen week werd de nieuwe Audi A7 Sportback voorgesteld in Audi's hoofdzetel. Onze man was ter plaatse en behalve de opvallende achterkant, ontdekte hij ook tien weetjes rond de vijfdeurslimousine.

1. LED, LED, LED

Zien en gezien worden. Daar draait het bij de nieuwe A7 Sportback om. Niet in het minst door een nieuwe evolutie van de HD Matrix LED-lichttechnologie - al dan niet in samenwerking met Audi laserlicht. De koplampen zijn verkrijgbaar in drie versies waarbij het 3D-design van de lichtklusters op het middelste en hoogste uitrustingsniveau extra bijzonder is. De driedimensionale lichtsignatuur met individuele lichtsegmenten verwijst naar het principe van de cijfers 0 en 1. Het doorlopend achterlicht dat Audi vanaf heden voor zijn topmodellen reserveert, is ook hier van de partij en gaat zowel overdag als ’s nachts niet onopgemerkt voorbij gaan. Bij het openen en sluiten van de auto trakteren ze je ook op een snelle en opvallende lichtanimatie.

2. Post-Prologue

Het ontwerp van de nieuwe A7 Sportback is in grote lijnen trouw gebleven aan dat van zijn voorganger maar is duidelijk geïnspireerd op lijnen van de Prologue Concept van 2014. De nieuwe A7 Sportback werd 5 mm korter, 2 mm hoger en 2 mm smaller maar wint 12 mm in de wielbasis voor extra binnenruimte. De kofferruimte is met een capaciteit van 535 liter (uitbreidbaar tot 1.390 liter) identiek gebleven. Gebleven is de actieve achterspoiler die afhankelijk van de snelheid automatisch naar boven komt of bij een druk op de virtuele knop. Aan de binnenzijde is het dashboard naar de bestuurder gericht om zijn sportief karakter tegenover dat van bijvoorbeeld de A8 te beklemtonen. Al gaat ook hier de opvallende Contour LED-sfeerverlichting met een groot deel van de aandacht lopen.

3. Black Panel-look

Het kleurenpalet werd fors uitgebreid en telt nu 15 Kleuren, waarvan 8 nieuwe. Chroom werd bovendien tot het minimum beperkt en wordt helemaal verdrongen voor wie het S line-sportpakket aanvinkt. In het interieur spreekt Audi van een futuristische loungesfeer, niet in het minst vanwege de Black Panel-look vanwege de de vele aanraakschermen en het gebrek aan fysieke knoppen. En hoewel daarmee ook de typische MMI-draaiknop verleden tijd is, is het handige head-updisplay nog steeds verkrijgbaar.

4. MMI Touch Response

Net als bij de nieuwe Audi A8 berline ziet de nieuwe A7 Sportback af van de grote hoeveelheid fysieke knoppen van zijn voorganger. Het nieuwe MMI met Touch Response maakt daarbij gebruik van twee grote 10,1 duim aanraakschermen waarbij het onderste licht gekanteld is voor extra gebruiksgemak. Mede dankzij geavanceerde aanraakfuncties en tot 400 te personaliseren functies belooft het een naadloze integratie waarbij de bestuurder, ondanks het gebrek aan fysieke knoppen, zo min mogelijk wordt afgeleid. Volgens zijn ontwerpers moet het Audi-klanten voorbereiden op de toekomst waarbij autonoom rijden centraal staat.

5. Audi AI

Onder de noemer Audi AI, kort voor artificiële intelligentie, groeperen de Duitsers niet alleen autonoom rijden maar ook 39 actieve en passieve rijhulpsystemen die het leven van de bestuurder al dan niet aangenamer en veiliger moeten maken. Om het allemaal overzichtelijk te houden deelt Audi al deze functies in in drie verschillende pakketten. Denk daarbij aan een AI-assistentiepakket Parking (met gefaseerde introductie vanaf 2018), AI-assistentiepakket Stad en AI-assistentiepakket Touring. Afhankelijk van de uitrusting omvat de nieuwe A7 Sportback tot vijf radarsensoren, vijf camera’s, twaalf ultrasone sensoren en een laserscanner. De nieuwe A7 Sportback is daarmee ook klaar voor autonoom rijden van het derde niveau. Al ontbreekt voorlopig aan een wettelijk kader die Audi de functie laat activeren.

6. Vier geluidssystemen

Ook audiofielen komen naar goede gewoonte aan bod in de nieuwe A7 Sportback. Met vier verschillende audiosystemen is er voor ieder’s budget wat wils. Bovenaan de hiërarchie staat nog steeds het Bang & Olufsen Advanced Sound System met de opvallende tweeters die uit het dashboard naar boven rijzen en ook de achterste passagiers op de ultieme geluidservaring trakteert.

7. Dynamischer dan ooit

Om zijn sportieve GT-capaciteiten kracht bij te zetten komt elke A7 Sportback standaard met quattro vierwielaandrijving en Audi Progressive Steering dat de stuurgeometrie versnelt naarmate je verder instuurt. Optioneel is er voor het eerst vierwielsturing verkrijgbaar, net als Dynamic Steering als uitbreiding het op het mechanische Progressive Steering. Tot slot introduceert Audi ook een actief achterdifferentieel met torque vectoring-capaciteiten voor een nog dynamischer rijgedrag. We zijn benieuwd of al die systemen ook daadwerkelijk voor het nodige rijplezier zullen kunnen zorgen.

8. Vier ophangingen

Alsof dat allemaal nog niet genoeg zou zijn sta je als koper ook voor de uitdaging voor welk van de vier soorten ophangingen je kiest. Je hebt daarbij de keuze uit de standaard passieve ophanging, de sportophanging die het koetswerk 10 mm dichter bij de grond legt en tot slot een versie van elektrisch instelbare, adaptieve dempers. De ultieme variant is er in de vorm van een actieve luchtvering met instelbare rijhoogtes.

9. Standaard Mild Hybrid (MHEV)

Hoewel we naar alle verwachtingen ook een plug-in hybrideversie van de nieuwe A7 Sportback mogen verwachten, komt elke A7 reeds standaard met een basisvorm voor een verhoogde efficiëntie en dus lager verbruik. Bij de V6 motoren wordt daarbij gebruik gemaakt van een elektrisch hoofdsysteem van 48 Volt waarbij de startdynamo samenwerkt met een lithium-ionbatterij. Daardoor kon de start-stopfunctie worden uitgebreid met vergaande coasting-functie die reeds van 22 km/h geactiveerd wordt en afhankelijk van een voorligger zelfstandig anticipeert om de motor opnieuw te starten. Volgens Audi zorgt het in reëele omstandigheden voor een gemiddeld minverbruik van 0,7 l per 100 km.

10. (Voorlopig) vanaf 71.500 euro

De nieuwe Audi A7 Sportback wordt in België vanaf midden november gecommercialiseerd is er vanaf 71.500 euro, inclusief een 350 pk en 500 Nm sterke 3.0 V6 TFSI. In modern Audi-lingo wordt dat A7 Sportback 55 TFSI quattro S tronic. Het opgegeven gemiddeld verbruik blijft beperkt tot 6,8 l per 100 km of een C02-uitstoot van 154 g/km. Andere zes- en viercilindermotoren, zowel diesel als benzine, volgen uiteraard later.

Tekst: Pieter Ameye