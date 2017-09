Column YW: Ze gaan het door onze strot rammen tot we slikken

'Elektrificatie', dat moet wel hét sleutelwoord geweest zijn van het Autosalon van Frankfurt dit jaar. Want nog nooit werden er zoveel baldadige uitspraken gedaan rond elektrische wagens in de Messe van Frankfurt... Terwijl Greenpeace buiten stond te betogen tussen het ochtendsmog van het werkverkeer. 2025? Wishful thinking.

Moeten we constructeurs uit alle windstreken geloven, dan zal elektrificatie dé grote doorbraak zijn van de komende jaren. Met in de achterban het goedkeurende geknik van overheden. Alleen vergeten ze dan wel even dat de allereerste automobiel al op elektrokracht reed. Niets van aan, want na decennia vervuilende, moordende en fossiele brandstofsouperende automobielen op de weg te zetten zal 2020 gemarkeerd staan als het decennia waarin automerken zichzelf een groen imago aansmeren. Met de elektrische wagen als wapenfeit.

Alleen...

Alleen staat de elektrische wagen al even bij de dealer en is de ontvangst op z'n minst magertjes. 'Problemen van het heden,' volgens diezelfde constructeurs. 'Want binnen enkele jaren geraakt de eletrokar gemakkelijk 600 kilometer ver op één lading.' Al is het knelpunt van de elektrische wagen nooit de range geweest, wel de prijs die daar tegenover werd gezet. Moest je morgen een elektrische Audi kunnen kopen voor 8.000 euro met een range van 180 kilometer, we zouden de laadpalen niet aan kunnen slepen.

En laat dat net het gevaar zijn van die 2025-dromen die verschillende automerken hebben. Want wat zien we? Elektrische SUV's, limousines en sportwagens met een prijskaartje dat vaak het tweehonderdvoud is van de range waar ze over beschikken. De man in de straat - én Greenpeace - hebben daar geen baat bij. Want zolang je een ruime gezinswagen op diesel kan kopen voor 20.000 euro en het elektrisch alternatief een kleiner karretje is met een range van 300 kilometer en een hoger prijskaartje, dan zullen er verbrandingsmotoren verkocht worden.

Het lijkt het gevolg te zijn van overheden wereldwijd die elektrificatie door onze strot willen rammen. Ook al is de infrastructuur er even goed op voorzien als de bankrekening van de gemiddelde werkmens en geven automerken tussen de lijnen door grif toe dat het in de realiteit niet zo'n mooi verhaal is als de marketingmensen voorleggen. Zwijgen, slikken en pluggen. Dat deden we tijdens de gouden jaren van de diesel tenslotte ook...