Column YW: Ik beken, ik heb keuzestress

In de zoektocht naar vervanging voor de Cactus ben ik tot de conclusie gekomen dat ik de rijdende potplant eigenlijk niet van de hand wil doen. Nee, in de plaats wil ik meer metaal op de oprit. Iets lollig en uniek. In plaats van een dertien-in-een-dozijn MX-5. Misschien wel een grijze Toyota Yaris. Wacht, heb ik dat nu juist geschreven?

'Na één jaar los de GFT-bak in om plaats te maken voor iets anders', dat was altijd de bedoeling toen ik de Citroën C4 Cactus aankocht. Maar zoals dat wel vaker gaat met automobiel goed doet het pijn om er afscheid van te nemen. Hij was voer voor verhalen, heeft me nooit in de steek gelaten en was zelfs wagen van dienst bij de allereerste autorit die mijn zoontje ooit beleefde. En dan is er nog vrouwlief die best graag rondtoert met 1-JER-041. Vervanging moest plaats maken voor toevoeging.

Geen slecht vooruitzicht voor een Autofan natuurlijk, want wie wil nu geen garage vol automobiel goed? Waardoor rechterhand met één muisveeg richting zoekertjessite trok voor een eerste generatie MX-5 en ik iedereen aansprak die er eentje had voor meer info. Mijn buurman, de bakker, vrienden, collega's, de ophaaldienst voor grof vuil van Heist-Op-Den-Berg, Katrien van de boekhouding... Iedereen. Nee echt, iedereen lijkt een MX-5 te hebben. Waardoor de goesting voor de Jap snel verdween. Wie wilt er tenslotte naast exact dezelfde MX-5 parkeren op de parking van Aldi?

Waardoor er een alternatief moest gezocht worden. Iets leuk om te rijden, tussen de 3.000 en 6.000 euro dat ook nog eens 'uniek' is. Zoek het maar! Oude gejohnyficeerde BMW's? Meh. Een oude Alfa? Wat ben ik, Touring Mobilis? Een grijze Toyota Yaris? Onzelaa... wacht eens even.

Jep, een Toyota Yaris.

Nee, leg de telefoon maar terug neer. Ik heb heus mijn pillen gepakt. Want zo'n grijze Yaris is niet eens zo'n slecht gedacht. Want wie van jullie kent er de Yaris T Sport? Dacht ik al. Een model dat van de band liep tussen 2001 en 2005 en het rooit met 106 atmosferische pk's. Koppel dat aan het leeggewicht van +/- 950 kilogram, versterkt chassis en manuele vijfbak met korte verhoudingen en het verhaal begint te kloppen. Waardoor ik dus in een poging om uniek te zijn overweeg een grijze Yaris aan te schaffen. Deze week althans, want volgende week kwijl ik waarschijnlijk weer op de MG TF 160. Ik beken, ik heb keuzestress...

Hebben jullie alternatieven om mijn keuze nog moeilijker te maken?