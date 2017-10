Vraag: Heeft de Polestar 1 nood aan een Volvo-badge?

Een Audi-grille zonder ringen er in, een BMW zonder niertjes of een Citoën zonder dubbele Chevron, het oogt niet. Toch is het net dat wat Polestar heeft gedaan met haar 1; Neem de designlijn van Volvo tot op de grille over maar vertik het om de Volvo-bagde in de grille te hangen. We begrijpen de redenering daarachter, want Polestar wil zich met haar modellen distantiëren van Volvo. Alleen... waarom neem je dan de designlijn van Volvo tot op die grille over?!

Voor onze gemoedsrust zien we de Polestar 1 dan ook het liefst met Volvo-badges er op, jullie ook?