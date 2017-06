Vraag: Wat is het meest geslaagde retromodel ooit?

Het is een trend die in de jaren 90 de kop op dook; automerken die met een retromodel op de proppen kwamen. Maar wat is volgens jou nu de meest geslaagde creatie?

In autoland heb je drie strekkingen; automodellen die zo futuristisch mogelijk op je netvlies proberen te vallen (Hierzo), wagens die vooral zo voorspelbaar mogelijk op je oprit willen staan (Jep) en de retromodellen, een hype sinds de jaren 90. Een trend die heus verder gaat dan de Volkswagen Beetle en de Mini, al waren ze wel wat de grondleggers voor de trend in Europa.

Denk maar aan de immens populaire Fiat 500 en pk-monster Ford GT40. Niet de enige Amerikaan trouwens, want de VS pakte ook uit met de Chrysler PT Cruiser, de Chevrolet Prowler en de Ford Thunderbird. BMW, die etaleerden in 2000 dan weer de Z8, een knipoog naar de 507 van vervlogen tijden. In Japan hadden ze dan weer de Nissan Figaro als absolute voortrekker van retrodesign. Kortom er is wel wat, want we zijn zeker dat we er nog enkele niet hebben opgenoemd.

Maar wat is volgens jullie nu de meest geslaagde retromobiel?