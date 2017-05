Autofans Vloot: Wat wil jij weten over de Hyundai i30?

Dezer dagen toeren we rond in de Hyundai i30. We nemen de wagen mee naar verschillende plaatsen, vragen ons af in welke eenheid we het koffervolume deze keer kunnen uitrdukken en kijken wie er nu wel en niet naar omkijkt. Maar wat wil jij weten over de i30?

De motorisatie in onze i30 is de 1.4 Turbo, goed voor 140 pk. Voor de gelegenheid testen we hem met de DCT-automaat. Simpelweg omdat de i30 N nog zijn prototyperondjes draait op de Nurburgring natuurlijk. Maar de hatchback die wij testen is ook iets wereldser. Dat maakt dat we hem voor allerlei dingen kunnen inzetten. Wij autojournalisten hebben echter ook maar ons standaardpakket dat we afwerken en daarom willen we van jou, beste Autofan, graag weten wat jij wil weten over deze i30. Post je vraag hieronder in de comments, en misschien krijg je het antwoord wel in één van de komende weken tijdens onze test.

Geen inspiratie voor je vraag? Kijk even wat we bij eerdere wagens in onze Autofans-vloot klaarspeelden.