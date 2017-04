Vraag: Welke wagen oogt snel maar is dat eigenlijk niet?

De voorbije dagen konden we de blikken niet van ons afweren. Met dank aan de knijteroranje velgen en al even oranje stickers op de Hyundai i20 TN. Een voor de massa racekanon met stiekem maar 120 paarden onder de kap. Welke wagens ken jij nog die voor het grote publiek snel ogen maar dat in realiteit niet altijd zijn?

Alles in perspectief brengen, laten we daar mee beginnen. Want met 120 pk onder de kap heeft de i20 meer paarden dan de originele Golf GTI. Toch kunnen we tig voorbeelden geven van moderne B-segmenters die richting de 200 pk kruipen (of er soms nog over gaan) en dat koppelen aan een sportophanging en aangepaste versnellingsbak. Waardoor de i20 met knaloranje velgen plots wat overkill speelt op designvlak. Al zeker omdat verschillende passanten dachten dat dit ding vierwielaandrijving zou hebben, of 250 pk.

Om maar te zeggen hoe snel je de man in de straat bij de lurven kan hebben. Wat ons op een denkspoor zette:

Welke wagen oogt snel maar is dat eigenlijk niet?

Buiten die i20 denken we zo ook nog aan de BMW i8. Vergelijkbaar met een instap Porsche 911, dus verre van traag maar Heidi en Walter in de straat denken dat die futuristische BMW de Star Trek Enterprise het nakijken geeft. Niet dus.