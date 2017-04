Vraag: 'Oude' F-Type met V6 of nieuwe met viercilinder?

Hommeles in sportwagenland, want Jaguar lepelt een viercilinder in de F-Type. Waardoor dé typische autofansvraag zich aandient. leg je 57.000 euro neer voor het gloednieuwe model, of ga je met dat geld de tweedehandszoekertjes af voor een prefacelift exemplaar met V6 onder de kap.