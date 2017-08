Wat doet vijfcilinder voorin Volkswagen Tiguan R prototype?

In een duister hoekje van het Volkswagen ontwikkelingscenter zijn een stel ingenieurs bezig met de ontwikkeling van de Tiguan R. Simpel zou je denken, want waar de Tiguan het SUV-broertje van de Golf is, is het maar logisch dat de SUV de 2-liter viercilinder van de Golf R onder de kap gaat krijgen met zo'n 300 pk. Alleen... werd er enkele dagen terug een prototype gespot op de Nürburgring met een wel heel opvallend geluid.

Ben je meteen naar de video gesprongen, dan is het je ook opgevallen; deze Tiguan klinkt verdacht veel als een Audi RS 3. Meer nog, hij pakt zelfs uit met dezelfde ovalen einddempers al die RS 3. Waardoor dit prototype - jawel - waarschijnlijk de 2.5-liter vijfcilinder aan boord draagt van Audi. Komaan Volkswagen, maak dit.