Bolt de Hennesy Venom F5 482 km/u?

Amerikaanse tuner Hennessey heeft een nieuw beeld van haar aankomende hypercar getoond. Het is te zeggen, we krijgen een stukje carrosserie en een verkeersbord te zien op de plaat. Een snelheidsbord met 300 mph erop, waardoor je een indicatie krijgt van waar Hennessey op mikt.

300 mijlen per uur, dat is in Europese cijfers 482 km/u. Een cijfer waar zelfs een Bugatti Chiron nog niet aan toe komt. Waardoor het duidelijk is dat Hennessey met haar Venom F5 hypercar mikt op een snelheidsrecord. Net zoals het destijds al deed met haar Venom GT die gebaseerd was op de Lotus Elise.

Niet het geval trouwens bij deze F5, want Hennessey gaat er prat op dat 'ie van de grond op door het bedrijf zelf worden gebouwd en straatlegaal is. Later vandaag zou Hennessey de Venom F5 vanonder het doek halen.