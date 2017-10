Kies maar: Hyundai Kona of Volkswagen T-Roc

Al is het moeilijk vergelijken, want Hyundai werkt naast de gewone versies met twee topedities die enkel als 'Launch'-versie te verkrijgen zijn, om de eerste klanten over de streep te trekken natuurlijk. Die twee versies kosten respectievelijk minimaal 21.899 en 25.899 euro.

Maar daar doe je het niet voor, je wil een basisversie van een basisversie. Bij Hyundai heet dat Kona Air, en kost dat 17.899 euro. Dan heb je een 1.0 T-GDi met 120 pk. Bij Volkswagen heet de basisversie T-Roc Active en heb je 115 pk uit een 1.0 voor 21.500 euro. Die krijgt wel een lederen stuurwiel, waarvoor je bij de Kona een versie hoger moet gaan kijken. Daarboven heb je de T-Roc Style, waarbij VW 24.050 euro van je wil. Hyundai biedt dan weer een Twist-versie aan voor 19.899 euro.

De vergelijking in uitrusting valt vreemd genoeg lichtjes in het voordeel van de Hyundai uit. Want beiden hebben ze de nodige veiligheidshulpjes voor zowat hetzelfde geld, maar bij Hyundai krijg je eerder een Head-Up Display dan bij VW. Volkswagen bouwt dan weer parkeersensoren rondom in vanaf het tweede niveau, Hyundai kiest voor camera en sensoren achteraan.

ook met veel vermogen

Wil je helemaal los gaan, dan neem je bij Hyundai de Luxury Launch in de versie met de 1.6 T-GDi motor. Voor een strakke 29.999 euro heb je dan 186 pk onder je kont. Natuurlijk kan Volkswagen daar iets tegenover zetten, de 2.0 TSI met 190 pk in de Elegance-versie kost 32.140 euro.

Voorlopig heeft enkel Volkswagen een diesel in het aanbod, de 2.0 TDI met 150 pk voor 34.100 euro. En dan zitten we al aan het dubbele van de prijs voor de basis-Kona. Bij Hyundai dus geen diesel, al verwachten we dat beide merken hun aanbod in de komende weken nog wat extra zullen uitbreiden met minder tot de verbeelding sprekende, maar voor de koper interessantere motoren.

kiezen maar

We kiezen even de middelste versie, dat is de Hyundai Kona Twist en de Volkswagen T-Rox Style. Bij Volkswagen wordt zelfs voor de uni-kleuren geld 100 euro extra gevraagd. De metaalkleur kost bij beiden met 515 euro (VW) en 550 euro (Hyundai) evenveel. Hyundai profiteert van de zwarte accenten in kunststof, terwijl je bij Volkswagen nog wat extra bijbetaalt als je een tweekleurige lak wilt. Wil je bij Volkswagen leder, dan moet je daarbij kiezen voor sportstoelen en regelbare lendensteun en komt het geheel op 2.800 euro extra, maar onze oranje ledercombinatie valt niet te matchen met onze Atlanticblauwe kleurkeuze, dus gaan we maar voor een oranje T-Roc. In dit niveau vinden we geen leder bij de Hyundai.

De volgende stap bij Hyundai is trouwens het optionele remsysteem en dan zijn de opties bij Hyundai uitgeput. Die portefeuille die je opzijhield voor de opties kan je dus voor iets anders gebruiken. Bij Volkswagen kan je nog even doorgaan. Het Active Info Display (standaard op de Elegance) kost 495 euro op de Style, verder kan je nog je voordeel doen door uit één van de 5 Packs te kiezen, het sportchassis kost 450 euro, een verwarmd stuurwiel 140 euro. Wil je bovenop je parkeersensoren nog een camera, dan leg je 235 euro op tafel. Wij zijn klaar met selecteren, maar eigenlijk kan je nog wel een paar duizend euro extra aan opties bijnemen, de ene al nuttiger dan de andere.