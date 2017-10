BMW zegt njet tegen plug-inversie van 3 & 5 Touring

Of ' The Reveal ' enkel wat een showcase was van BMW? Uiteraard. Al vielen er wat nieuwtjes te rapen. Zoals het feit dat BMW niet plant om een plug-inversie van haar 3 Touring en 5 Touring op de markt te brengen. Waardoor pluggen voorbehouden blijft aan de Berline-varianten.

Stap je nu de BMW-dealer binnen, dan kan je naar buiten rollen met maar liefst 5 plug-inhybrides. Gaande van een monovolume (2 Reeks Active Tourer) tot (X5). Wat je bij BMW echter niet in de stekker kan steken zijn stationwagens. En daar zal de komende jaren geen veranderingen in komen. Dat wist het merk alleszins te zeggen tijdens haar 'The Reveal'-feestje.

Gek, gezien de populariteit van de Touring in Europa natuurlijk. Al wist BMW eerder al te zeggen aan Autofans dat de Berline op wereldschaal zo veel groter is dan de stationwagen, dat het merk geen voordeel ziet in een plug-invariant van de Touring. En dat zijn straffe woorden, komende van een merk dat elk segment wil aan boren. Zelfs segmenten die het daarvoor zelf uit moet vinden...