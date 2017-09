PSA wil zo snel mogelijk van Opel-tech vanaf

210 miljoen euro heeft Opel zopas nog geïnvesteerd in een R&D center nabij bakermat Rüsselsheim waar zo'n 800 werknemers werken aan nieuwe motoren en transmissies. Alleen is het nog maar de vraag of dat centrum in de toekomst nog nuttig zal blijken. Want in een interview met Automobilwoche liet PSA development chief Gilles Le Borgne vallen dat het de bedoeling is om gradueel Opel-modellen over te zetten naar PSA-platformen, -motoren en -technologieën.

Hoewel het nog wel enkele jaren zal duren voor Opel daardoor totaal 'PSA' is, kan die evolutie evenwel al vrij snel ingezet worden. En liefst zo vroeg mogelijk, want PSA heeft geen zin om nog jaren geld op te sturen naar Opels vroegere eigenaar GM om rechten en patenten te betalen. Waardoor de overgang naar PSA-motoren al snel zou kunnen gebeuren. Het zorgt alvast voor slapeloze nachten bij de R&D-jongens van Opel. In totaal heeft het Duits bedrijf zo'n 3.000 ingenieurs in dienst om technologie te ontwikkelen en testen.

Maar als die tech binnenkort gewoon van het PSA-schap komt, dan is hun job geen garantie meer. Of hoe PSA CEO Carlos Tavares het mooi wist te omschrijven: 'Als de overheid verbrandingsmotoren aan banden legt, dan is het mijn taak om me neer te leggen bij die besluitvorming.' Of tussen de regels door; dat R&D centrum in Rüsselsheim, hoop er maar niet te hard op. Ouch.