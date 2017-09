WIN een Lexus LC 500h zitje op de Zoute Grand Prix

Autofans rijdt mee op zondag 08 oktober de Zoute Grand Prix te Knokke. Dat doen we niet alleen, we mogen van Lexus één autofan meevragen om ons te vergezellen.

De Grand Prix rijdt je natuurlijk niet met je 20 jaar oude Starlet. Neen, van Lexus krijgen we de über-dikke LC 500h ter beschikking. Van 0 naar 100 in exact 5 seconden en toch een theoretisch verbruik van 6,4 L/100km. Dat zijn mooie specs, maar we zouden van jullie graag meer weten. Dus, weet je het antwoord op volgende vragen, stuur het dan als de bliksem naar redactie(apestaartje)autofans(punt)be en maakt kan om ons op 8 oktober te vergezellen!

De antwoorden op de vragen kan je terugvinden op de site van Lexus België. Hoewel, niet allemaal. Aangezien jullie ze allemaal juist gaan hebben, hebben we er een schiftingsvraag moeten insteken, succes!

Vraag 1: Wat is de CO2 uitstoot van de LC 500h?

Vraag 2: Van welk materiaal zijn de schakelpeddels gemaakt?

Vraag 3: Over hoeveel airbags beschikt de LC?

Schiftingsvraag: Hoeveel Lexussen zijn er, in de geschiedenis van het merk, tot nu toe ingeschreven in België?

De wedstrijd loopt tot en met zondag 01/10 en elke deelnemer mag maar één keer deelnemen. Persoonlijke gegevens worden niet gebruikt voor latere marketingdoeleinden.