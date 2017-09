Traantje pinken: Toyota FJ Cruiser gaat aan de final edition

De Toyota watte? De Toyota FJ Cruiser, een buitenbeentje dat ook in Europa werd ingevoerd en kan rekenen op een kleine groep fans. In Japan krijgt de FJ zijn Finale Edition voorgeschoteld, waarna hij de catacomben in mag.

In 2006 gelanceerd als een soort van modern eerbetoon aan de originele FJ40 van Toyota. Een compleet buitenbeetje. Niet in het minst voor de Europese markt, want de aandrijving werd voorzien door een 4-liter V6 benzine. Toch kan je er links en rechts ééntje tegenkomen in West-Europa, al diende hij vooral om Amerikaanse en Japanse klanten te overtuigen.

De Final Edition moet de FJ nog eens voor de laatste keer in de spotlight zetten. Met een FJ40-beige lakkleur, zwarte details en stevige 20-duims velgen. Wij blijven dit alvast een kek buitenbeentje vinden. Opvolging staat trouwens al in de coulissen klaar, aangetoond door de FT-4X Concept eerder dit jaar in New York. Of de nieuwe naar België komt, dat zal afhangen van de motorisaties, ongetwijfeld.