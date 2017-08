Porsche betaalt je zonnebril terug

In de USA is Porsche veroordeeld tot het betalen van een compensatie tussen 50 en 175 dollar aan elke klant die zich ergert aan het dashboard.

zonnebrillenfans

De vereniging die zich daarvoor inzette en een rechtszaak aanspande tegen Porsche vond dat het dashboard van bepaalde Porsche-modellen zodanig reflecteert dat je wel eens een ongeval kan hebben. En dat kunnen ze in de USA wel missen, dus richtten ze een website op, genaamd DashboardGlareClassAction.com - je verzint het niet. Omdat Porsche een extra rechtszaak liever kwijt dan rijk is, kwam het Duitse merk met de belangenorganisatie tot een compromis voor bovenstaande bedragen. We zochten het even uit, voor die bedragen koop je net geen bril van Porsche zelf.

niet voor iedereen

De overeenkomst werd al eind december gesloten, klanten hebben nog tot 21 september de tijd om hun briefje voor een nieuwe zonnebril binnen te brengen bij hun Porsche-dealer. Niet iedereen heeft recht op compensatie, enkel de eigenaars met een Porsche gebouwd tussen 2007 en 2016, met een interieur uit de volgende reeks: Luxor Beige, Cognac, Natural Brown, Platinum Gray, of Sand Beige.