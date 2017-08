McLaren liegt over pk-cijfers!

Verschillende rollebankexperimenten brengen naar boven wat we al lang dachten; het gerief van McLaren is stukken potenter dan het Britse merk ons wijs maakt!

Onderwerp van het verhaal is de nieuwe 720S. Die mocht op de rollen bij éne BoostAddict en daar kwamen ze tot de vaststelling dat de 720S net geen 700 pk neerzet op de achterwielen. Dat terwijl de McLaren opgegeven zo'n 600 à 640 pk zou mogen neerzetten (er is altijd zo'n 10 tot 15 procent verlies in de aandrijflijn). Waardoor het waarschijnlijk is dat de '720' pk sterke 4-liter biturbo V8 in realiteit eerder richting de 800 pk trekt.

Hetzelfde verhaal gaat trouwens op voor de 570S. Die zou in realiteit geen 570 pk maar eerder 600 pk uit z'n V8 sleuren. Je begint alvast te geloven dat verschillende McLaren-ingenieurs door de regels door hebben laten vallen dat de nieuwe 720S op sommige circuits sneller is dan de P1.